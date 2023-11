El look de Shakira para ratificar su acuerdo con la Fiscalía: "No puede llevar un reloj que cueste dos veces lo que gana el juez"

Shakira ha llegado a un acuerdo de conformidad para evitar la cárcel en su litigio por fraude a Hacienda. La artista se ha sentado en el banquillo, ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena de 3 años de cárcel, una condena que no cumplirá al no tener antecedentes penales.

La colombiana pagará una multa de 7,3 millones. Estaba acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014 y la Fiscalía pedía una condena de 8 años y 2 meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros por 6 delitos fiscales.

La Fiscalía siguió de cerca el ejercicio de Shakira durante los años 2012 y 2014, época en la que esta vivía en Barcelona y debería hacer tributado en España. A la cantante se le acusaba de organizar un entramado de sociedades para evitar el pago de impuestos ante la Hacienda española. Por esta causa ya pagó en el año 2018 un total de 17,2 millones de euros, pero esto no evitó que el proceso continuara.

"La estética es muy importante en estos casos"

La periodista Laura Fa, desde las puertas de la Audiencia de Barcelona, señala que Shakira ha estado apenas 23 minutos dentro de la audiencia provincial de Barcelona. Ataviada con un traje básico de tonos rosa pastel y unas grandes gafas de sol del mismo tono, Shakira no ha lucido reloj ni joyas. Señala la abogada Cruz Sánchez de Lara que la estética es muy importante en estos casos. "Me imagino que no lleva reloj ni joyas porque tú vas a hablar de dinero y a decir que estás pasando un mal momento y no puedes llevar un reloj que cueste 2 veces el sueldo que gana el juez en un mes".

Shakira ha optado por un atuendo discreto y un traje como el que puede llevar cualquiera. "No puedes ir a hacer ostentación a un sitio donde la gente gana 3 o 4.000 euros", mantiene la abogada. Cree además que este acuerdo ha estado muy bien negociado por los letrados y que uno de los motivos del acuerdo han sido sus hijos.

Apunta además Sánchez de Lara que Shakira lo ha hecho bien porque "Hacienda es el enemigo que ninguno querríamos tener". "No se va a venir abajo, supo sacarle partido a un momento malo de su vida y lo hará bien", considera.