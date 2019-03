Maite Zaldívar asegura que el dinero que Julián Muñoz llevaba a casa era legal

Maite Zaldívar ha asegurado que su entonces marido traía dinero en efectivo a casa, pero que "nunca" dijo que fuera en bolsas de basura, insistiendo en que era dinero "legal". "En ese momento le hubiera hecho pasar por cualquier calvario", ha asegurado Zaldívar con el objetivo de justificar los documentos que aportó su defensa en ese proceso de divorcio para argumentar que el nivel de vida que llevaban con el ex alcalde de Marbella era muy alto. Ha insistido en que el momento "era horroroso", porque su familia se había "roto".

Ha ratificado que su marido llevaba dinero en efectivo a la casa "cada mes", lo que no le extrañaba porque "trabajaba todo el día". Ha precisado que "no lo traía en bolsas de basura como se ha dicho". Zaldívar ha asegurado que ese dinero era "legal" y que entonces no se cuestionó que fuera de procedencia ilícita. "Jamás en mi vida he intentado estafar, ni robar ni hacer nada a nadie", ha apuntado. "Hoy por hoy, sigo pensando que ese dinero es lícito, que no es robado, que no es del producto raro de nada, que es producto de un trabajo y de unos bienes", ha apuntado la ex mujer de Julián Muñoz.