'Lucía mi pediatra': "Los niños llevan mucho tiempo encerrados y estamos empezando a ver secuelas"

No entiende Lucía Galán que si a lo largo de todo el verano "los niños van a tener libre circulación con pequeños encuentros manteniendo mascarilla y distancia de seguridad en septiembre se produzca un pasito atrás en las relaciones de los niños". "Los niños llevan mucho tiempo encerrados y estamos empezando a ver secuelas", señala.

No comparte la idea de que lo menores de 10 años, que "son los que más relación necesitan" estén encerrados en un aula ocho horas.

Sobre la tesis que defiende ahora el Ministerio de Educación sobre que los niños cuanto menores contagian el coronavirus, señala que aún no se ha probado científicamente esa teoría. Sí cree que finalmente los niños no son los grandes contagiadores del covid-19 como se preveía en un principio, pero tampoco se puede decir que no contagien el coronavirus.

