Los taxistas de Barcelona amenazan con una nueva huelga en plena guerra del 'mobile'

Mobile World Congress 2020, la principal cita para todo lo relacionado con la tecnología, está creando mucha polémica ya que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento dicen que harán todo lo posible para atraer el macro congreso si tiene problemas en Barcelona.

Todo esto se debe a un artículo titulado 'El 5G no es inocuo' que plantea dudas sobre las consecuencias de la implantación de esta tecnología. Dicen que "puede tener riesgos para la salud" y citan cáncer, enfermedades cardiovasculares, daños neurológicos...

Al mismo tiempo, el sector de los taxis han amenazado con una nueva huelga coincidiendo con la guerra del 'mobile' y en Espejo Público hemos hablado con el portavoz de 'Élite taxi', Tito García: "Está clarísimo que unos viven del conflicto y otros utilizan el diálogo, no me parece bien que públicamente haya esta disputa, no es beneficiosa para nadie", comenta Tito.

"Lo que pedimos es que se cumpla lo que ya existe, esperemos que se solucione con un buen diálogo y que cada año siga el Mobile World Congress en Barcelona y que el taxi siga dando el servicio que está dando, que es inmejorable", señala.

Según su criterio, "lo que quiere la presidenta de la Comunidad de Madrid es entrar en conflicto para intentar llevarse una feria que no va a conseguir". También, le hemos preguntado por la multa que tiene pendiente de 8.000 euros por la huelga que hubo en Barcelona el pasado mes de enero: "Voy a intentar no pagar, es totalmente injusto porque yo no convoqué esa huelga, fue espontánea".

