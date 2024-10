López Miras acusa al Gobierno de ocultar información sobre la gestión migratoria: "Nos hemos sentido engañados"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado con dureza la gestión migratoria del Gobierno, acusando a Moncloa de haber rechazado la ayuda de la Unión Europea a través de Frontex y de haber ocultado información clave.

López Miras ha asegurado que "la crisis migratoria es un problema que va más allá de España, que implica a la Unión Europea" y ha lamentado que las negociaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez hayan quedado rotas.

Según el líder murciano, "Murcia ha sido una de las regiones más solidarias" en la gestión de los flujos migratorios, pero ha señalado que "es imposible llegar a un acuerdo cuando se ha ocultado información. Nos hemos sentido engañados".

López Miras ha subrayado que fue la propia Unión Europea la que ha informado de que España no ha solicitado la asistencia de Frontex, contradiciendo así las afirmaciones del Gobierno. Para el presidente murciano, el problema migratorio "se le ha ido de las manos" al Ejecutivo de Sánchez y es una situación que necesita cooperación europea.

Sin compromisos tras su reunión con Sánchez

López Miras también ha criticado la falta de avances tras su reciente reunión con Pedro Sánchez en Moncloa. Según ha afirmado, no ha obtenido compromisos concretos por parte del presidente del Gobierno respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, uno de los principales reclamos de Murcia.

"Le he exigido al Gobierno que es necesario reformar el sistema de financiación autonómica de manera urgente y multilateral, convocando a todos los presidentes autonómicos. Un sistema que, tal y como está, crea desigualdades entre los españoles, y estamos en contra del cupo separatista catalán", ha sostenido.

El líder murciano ha reiterado su demanda de un fondo transitorio de 2.300 millones de euros para compensar a las regiones infrafinanciadas, pero ha lamentado que no ha obtenido una respuesta concreta sobre este tema: "Me ha dicho que entendía la necesidad de la reforma, pero sobre el fondo transitorio, nada. No ha habido una voluntad real de diálogo del presidente con las comunidades autónomas".

López Miras ha denunciado que Sánchez solo ha actuado "arrinconado y empujado" por el rechazo de las autonomías ante la financiación singular de Cataluña.

En relación con las declaraciones de Santiago Abascal, líder de Vox, a 'El Mundo' quien ha asegurado que el PP no tiene garantizado el apoyo de su partido en las comunidades autónomas, López Miras se ha mostrado confiado en que no habrá problemas para aprobar los presupuestos en Murcia, tal como ha ocurrido el año pasado.

"Los presupuestos del año pasado se han aprobado con el apoyo de Vox, y este año no hay nada nuevo. En todo caso, en Murcia debería haber un acuerdo entre PSOE, Podemos y Vox para que no se aprueben los presupuestos en la comunidad”, ha respondido.

López Miras ha mantenido la tranquilidad respecto a las relaciones con Vox en su región, y se ha centrado en la denuncia de la falta de compromiso del Gobierno central con las comunidades que, como Murcia, sufren lo que considera una "infrafinanciación crónica".