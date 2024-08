Fernando López Miras se posiciona sobre la reforma de la LOFCA: "Coincido con el presidente de Castilla La Mancha"

La posición del presidente de la Región de Murcia es contundente cuando se habla sobre la reforma que pretende aplicar Sánchez sobre la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para aprobar la financiación singular de Cataluña: "Es una falta de respeto hacia los españoles y las instituciones en fondo y forma". Fernando López Miras no está, sin embargo, sorprendido, pues "si de eso dependía seguir siendo Presidente del Gobierno", Pedro Sánchez recurriría a ello, como lo ha hecho en otras ocasiones como fue el caso de la amnistía.

Según López Miras, "esta mentira se le ha ido de las manos" y, además, sería imposible de cumplir, pues no dispone de apoyos suficientes en el Congreso para cambiar la ley. La Región de Murcia, junto con la Comunidad Valenciana, es una de las peor financiadas del país. Son los españoles que menos reciben para sostener su sanidad pública, su educación o sus políticas sociales. Aprobar esta reforma, según el presidente de la región, supondría una dilapidación de los principios del Estado de derecho y de los principios de financiación autonómica de nuestro país. "No hay por dónde cogerlo" afirma contundente Miras, al que ya no le vale la excusa de "la convivencia" para seguir concediendo privilegios a los independentistas. "Aquí todo se hace por la convivencia, sí, pero la convivencia de Pedro Sánchez en la Moncloa" sostiene.

Lopez Miras, sobre Page

Es por eso que Fernando López Miras decide dejar atrás la política partidista y centrarse en la política de gobierno cuando se trata de escuchar al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page. Este último asegura que Sánchez no tiene los apoyos necesarios para llevar esta reforma al Consejo, aun sabiendo que le tacharán de "facha". "Entiendo que cuando haces esa afirmación rotunda es porque tienes argumentos para saber que eso es así" dice López Miras, que está convencido de que los parlamentarios y diputados de Castilla La Mancha no aprobarán esa reforma.

Page opina que lo que está planteando ERC no es más que una fábrica que alimentará a la extrema derecha. Con todas estas afirmaciones, el presidente de la Región de Murcia está de acuerdo. "Cuando se trata de la financiación de los murcianos, defiendo a los que viven en la región independientemente de a quién hayan votado. Por esto, coincido con el presidente de Castilla La Mancha".

Medidas que se tomarán

Por todo esto, López Miras afirma que van a "acudir a tribunales de justicia porque esto es ilegal." Está convencido de que no tiene apoyos, pero no descarta que Sánchez vaya a buscar una "artimaña jurídica", probablemente ilegal, para poder sacar adelante esta reforma de la LOFCA.

Desde las CCAA quieren que se activen los resortes que nos da nuestro propio sistema y se convoque una conferencia de presidentes. "En un Estado Autonómico el presidente está obligado a escuchar a los representantes del Estado en los territorios y tiene que cumplir la ley". Si no lo hace, el plan sería presentar un recurso contencioso administrativo, además de recurrir ante el Tribunal Constitucional "esta serie de tropelías", como las califica el presidente de la Región de Murcia. Recurrirán si se cambia de sistema de financiación y si no se convoca la conferencia que solicitan.