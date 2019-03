"La llamada de mi compañero fue desafortunada, pero no debemos condenar al Samur"

Felipe Rodríguez es un trabajador del Samur que lleva varios años atendiendo llamadas telefónicas urgentes. "la Llamada de mi compañero fue muy desafortunada, pero no se debe juzgar a todo un departamento por un hecho aislado", ha dicho en los micrófonos de Espejo Público. El Samur recibe en torno a las 300.000 llamadas al año y hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de denuncia. "Es una llamada muy desafortunada, pero no debe empañar la labor de un departamento que siempre ha sido ejemplo de todo", ha asegurado Felipe Rodríguez.

La actuación de Francisco Manuel, el hombre que estaba de guardia la noche de Halloween cuando sucedió la tragedia del Madrid Arena, ha generado una honda impresión e indignación por la forma tan fría y poco profesional de gestionar aquel aviso. "Es una llamada mal gestionada", confirma su compañero Felipe Rodríguez, quien disculpa a Francisco Manuel argumentando que se trataba de una persona "que no tiene formación para estar en la central de comunicaciones".