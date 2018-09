Las mentiras del padre de la guardia urbana Rosa Peral para evitar que su hija vaya a la cárcel por el asesinato de su pareja

BARCELONA | COARTADA FALLIDA

Dos guardias urbanos de Barcelona, Rosa Peral y su ex amante, Albert López, están acusados de la muerte de Pedro Rodríguez, novio de Rosa y también guardia urbano. Espejo Público ha tenido acceso en exclusiva al testimonio del padre de Rosa, que reconoce que mintió por ella. El padre de Rosa, en principio, le dio coartada a su hija pero luego se contradijo en sede judicial. El día 14 de mayo cuando dos agentes van a devolver las llaves del domicilio al señor Francisco Peral, padre de Rosa Peral, este espontáneamente comienza a llorar y a decir que quiere contar la verdad. En realidad, el martes día 2 al mediodía Francisco no ve a Pedro en casa de su hija, ni siquiera entra en el interior. Lo que sí vio fue un BMW de color rojo en la puerta. Más tarde, sobre las 20:00 o 21:00, su hija le llamó para que se quedara con sus nietas. Su hija le dijo que mintiera a la Policía y que dijera que había visto a Pedro al mediodía y que no se quedó con sus nietas esa noche.