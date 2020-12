La Policía encontró "varias sustancias para el consumo" durante la redada a la vivienda de Rafael Amargo

La Policía ha registrado el domicilio de Rafael Amargo en una redada contra el tráfico de metanfetaminas. Durante la investigación, los agentes han hallado restos de droga, pero su abogado, Cándido Conde Pumpido, asegura que la cantidad encontrada no está destinada a la venta ilegal y que su único fin podría ser el consumo propio del artista.

Rafael Amargo, bailaor y coreógrafo español, fue detenido el pasado martes por un supuesto delito de organización criminal y tráfico de drogas. Su mujer y otras dos personas también fueron arrestadas. Es la segunda noche que pasa en el calabozo y este jueves pasará a disposición judicial para que se determine su ingreso en prisión o, por el contrario, su puesta en libertad.

Preguntado por el estado anímico de Rafael Amargo, su abogado confiesa que está muy nervioso y muy afectado por la situación, aunque mantiene su esperanza por que en el día de hoy pueda quedar en libertad.

"Entiende que el daño es irreparable y que tiene que demostrar su inocencia, porque la presunción de inocencia ha desaparecido y se ha convertido en una presunción de culpabilidad".

Durante su discurso, el abogado ha asegurado desconocer la cantidad o el tipo de sustancia que se ha hallado en el domicilio de Amargo, y critica no haber tenido acceso al atestado policial.

"No puedo precisarlo porque no tengo acceso al atestado. En estos momentos seguimos a ciegas con la cantidad encontrada y el tipo de droga. Lo que sí sabemos es que en la casa de Rafael Amargo no han aparecido cantidades que puedan decirse son para traficar, sino que podrían estar relacionadas con el consumo propio", explica Pumpido.

Preguntado sobre cómo es posible que se muestre tan seguro sobre las cantidades si ha confesado desconocer el número exacto, Pumpido explica que se basa en lo que Rafael Amargo le cuenta.

"Sé lo que mi cliente dice. En todo caso lo que habría es una pipa de fumar con restos y alguna sustancia más. En ningún caso estaríamos hablando de sustancias en cantidades suficientes para estar destinadas a traficar", explica.

Por el momento, el bailaor se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial, y su abogado asegura que se ha acogido al derecho de no declarar hasta que no tenga conocimiento de la causa que se le imputa.

Ahora la incógnita está en saber si declarará ante el juez, algo sobre lo que Pumpido confiesa que se está planteando. "Vamos a ver si levantan el secreto de sumario. Es muy difícil defenderse si no se conoce la acusación o cuáles son los elementos que le incriminan".

Puedes volver a ver la entrevista con el abogado de Rafael Amargo y conocer más sobre el registro en el domicilio del bailaor en Atresplayer.