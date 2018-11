La mujer más franquista de España, sobre el hombre que quería matar a Pedro Sánchez: "La gente se desahoga, es desproporcionado"

REACCIONES | CATEDRAL DE LA ALMUDENA

Pilar Gutiérrez, la mujer conocida como la más franquista de España, ha acudido a un acto de concentración en la Catedral de La Almudena para manifestar su "disgusto" por la reacción de la Iglesia, que no se ha manifestado ante la posible exhumación de Franco. Gutiérrez ha opinado sobre la detención de un francotirador que estaba dispuesto a atentar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cree que la reacción mediática "ha sido desproporcionada". "Las redes están llenas de mensajes como estos. Este señor no atentó contra nadie y no ha hecho más que los que están en su casa diciendo lo mismo", destacaba.