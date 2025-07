Antonio Camuñas, sobre el balance económico del curso político: "Cualquier frase que pronuncie Pedro Sánchez es la contraria a la realidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendía en su balance del curso político que España vive una de las épocas económicas de mayor prosperidad de la democracia. Los colaboradores de Espejo Público han analizado los anuncios del líder del Ejecutivo en su comparecencia.

Preguntado sobre si esta percepción sobre la economía es real, Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio España-EEUU, señala que si hay algo que "sabemos todos" es que "cualquier frase que pronuncie Pedro Sánchez es exactamente la contraria a la realidad". De esta manera, Camuñas considera que "España no solo no ha crecido, ha crecido pero de una manera artificial, es decir, gastando mucho más, endeudándonos mucho más y rellenando con trabajos que son puramente numéricos, que no aportan prácticamente valor añadido ninguno al sistema, por lo tanto, es un crecimiento de una endeblez extraordinaria", señala.

"El rumbo económico que lleva España es catastrófico"

El expresidente de la Cámara de Comercio considera "que el rumbo económico que lleva España es catastrófico" y que "tenemos un endeudamiento absolutamente inasumible y tendrán que pagar nuestros nietos", pues "tenemos un gasto público disparado, tenemos una burocracia que legisla y entrampa todas las iniciativas económicas que son asfixiadas, si no es a nivel nacional, es a nivel autonómico y sino, local o municipal", recalca.

La economía española avanza un 0,7% en el segundo trimestre y consolida su crecimiento

Precisamente, este martes se ha conocido que la economía española registró un crecimiento del 0,7% entre abril y junio, una décima más que en el primer trimestre del año, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del avance intertrimestral más destacado desde el segundo trimestre de 2024, impulsado principalmente por el consumo de los hogares y el repunte de la inversión.

En comparación interanual, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 2,8%, en línea con el ritmo del trimestre anterior. La demanda nacional aportó 0,9 puntos al crecimiento intertrimestral del PIB, mientras que la demanda externa restó una décima.

Por lo tanto, el gasto en consumo final de los hogares subió un 0,8%, mientras que el de las Administraciones Públicas retrocedió un 0,1%. La formación bruta de capital repuntó un 2,1%. En paralelo, las exportaciones avanzaron un 1,1%, mientras que las importaciones lo hicieron un 1,7%.

