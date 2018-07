La familia del acosador de la madre de Gabriel: "Estaba en fase de depresión profunda y esto puede terminar de hundirlo"

"Sentimos mucho el daño que pudo hacerle a Patricia y también que entorpeciera la investigación, pero ya ha sido descartado por la Guardia Civil.

De hecho, nos han devuelto los coches y todas sus pertenencias. Pedimos, por favor, respeto y que no sigan inventándose cosas.

Es rotundamente falso que, como dijo una vecina, lo hubieran visto el día de autos con un pico, una pala y un saco. Ya hemos presentado denuncia. A nuestro hermano lo ha convertido en el malo de la película, en el hombre del saco, han frivolizado y se han reído de su enfermedad, cuando él no es nada de eso. Somos una familia buena y trabajadora, y tenemos el apoyo de todo el pueblo de Antas.

No sabemos cómo nuestro hermano va a afrontar todo esto. No es justo. Estaba en fase de depresión profunda y esto puede terminar de hundirlo.

No justificamos en absoluto su comportamiento (de acoso a Patricia). Que pague su condena, pero que no lo acusen de lo que no ha hecho. Todos cometemos errores, y él cometió uno, pero no por eso hay que crucificarlo".