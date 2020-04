La decepción de Tato Vázquez Lima: "Si los servicios de emergencias no somos importantes, que nos cierren"

En Galicia han llegado a los cero muertos por coronavirus y Tato Vázquez Lima, presidente de la Sociedad de Urgencias y Emergencias en Galicia, explica cómo lo han conseguido: "Se organizó con tiempo una comisión que estableció unos criterios para trabajar, también hemos tenido suerte y el confinamiento nos ha favorecido mucho". Apunta que en Galicia los datos de contagio están por debajo del 5% de la población e informa que los test serológicos tienen una sensibilidad de entre el 64 y el 80%.

Sobre el plan de desescalada del Gobierno, considera que lo razonable sería hacer la desescalada por áreas sanitarias. "No tengo nada en contra de ningún profesional sanitario, pero quizás al doctor Fernando Simón y al doctor Faustino Blanco les diría que hemos aprendido algo en esta batalla y es que no nos respetan. Gracias a todos los profesionales de todos los servicios de urgencias de España por vuestro compromiso y vocación, y a esta gente que no nos quiere considerar y que nos olvida, la historia ya les juzgará y quizá los tribunales", señala.

Por último, Vázquez Lima ha manifiestado: "Estoy indignado por el desprecio del Gobierno, no entiendo que en el documento de desescalada no haya ni una sola cita a los servicios de urgencias y emergencias de España".

Puedes volver a ver todo el contenido de esta noticia en Atresplayer.