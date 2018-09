La confesión de Susanna Griso: "Conozco cargos de este Gobierno que han tenido que renunciar a una adopción"

EN 'ESPEJO PÚBLICO'

Marta Robles comentaba en 'Espejo Público' el tema de la adopción después de saber que unos padres de Zaragoza han devuelto a su hija adoptiva: "Los niños no vienen con manual de instrucciones", la periodista se refiere a que "cuando tú te enfrentas a la paternidad o la maternidad te vas a enfrentar a muchas dificultades". Añade que, "muchas veces cuando tú adoptas un niño sabes que tiene una conflictividad mayor por una serie de circunstancias añadidas". Susanna Griso da su opinión en el programa aunque no se atreve a "juzgar" y afirma que conoce "casos de personas con muchísima responsabilidad en este Gobierno que se han visto inmersas en circunstancias muy complicadas, que a mí personalmente me las han contado, y han tenido que renunciar a una adopción".