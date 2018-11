INVESTIGACIÓN EN CURSO

César Román Viruete estuvo 3 meses oculto en un piso de Zaragoza. Compartía piso con una mujer dominicana y su hijo y pagaba un alquiler de 300 euros por la habitación. La compañera asegura que el 'rey del cachopo' no se relacionaba con el resto de compañeros. Además, asegura que tuvo un altercado con una de sus compañeras: un día antes de su detención, la mujer le amenazó con llamar a la Policía por su comportamiento agresivo hacia ella. Él le respondió de muy malas formas, se marchó y la mujer asegura que no le volvió a ver. A pesar de haberle amenazado con alertar a la Policía, la compañera nunca sospechó de él, no le reconoció.