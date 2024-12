Koldo García, en Espejo Público, habla por primera vez tras su declaración: "Aldama no ha tenido ninguna reunión con Pedro Sánchez"

Koldo García ha concedido una entrevista a Espejo Público horas después de declarar en el Tribunal Supremo. Quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos negaba todos los indicios que apuntan hacia él en esta supuesta trama corrupta que se habría desarrollado en el entorno del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, entre 2018 y 2021.

Koldo accedió a que la entrevista fuera realizada por la periodista Jéssica Fernández con la condición de que fuera grabada con el teléfono móvil.

Sobre su relación con Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, señala que ambos se habían visto en 2 ó 3 ocasiones anteriormente cuando Koldo prestaba servicios en otro trabajo pero cuando verdaderamente habló con él y tuvo relación fue en el ministerio de transportes. "Me gustaría que él presentara algún tipo de prueba involucrando a personas las cuales son totalmente honradas y lo único que hace es desprestigiar el nombre de ciertas personas. Cuando dijo esas barbaridades de ciertas personas consiguió que le sacaran de prisión", señala.

"No voy a perjudicar absolutamente a nadie"

No le costa que el PSOE recibiera dinero de esta trama que se investiga. Mantiene Koldo que se siente respaldado siempre porque tiene "grandes amigos y una gran familia". No quiere contestar a la pregunta de si le quedan amigos en el PSOE. "No voy a contestar a eso porque no voy a perjudicar absolutamente a nadie", señala.

La foto de Sánchez y Aldama

Koldo ha analizado la foto que ha salido a la luz de Sánchez y Aldama. Es tajante y asegura que "el señor Aldama no tuvo ninguna reunión con Sánchez". El propio Koldo le llamó porque había un mitin. Señala que Aldama pidió a seguridad hacer una foto en el trayecto del presidente del Gobierno saliendo a dar el mitin. "Un trayecto duraría unas 9 segundos", señala.

Comenta demás las nuevas fotografías en las que puede verse a Aldama junto a Ábalos en lo que parecía que era la tercera planta de Ferraz. Pone en duda que se trate de la tercera planta de la sede socialista. No sabe dónde se pudo hacer pero cree que las pruebas las tiene que presentar él. En esa fotografía sale el propio Koldo pero no la recuerda. "Puede ser que durara 30 segundos o 30 minutos. Lo desconozco, había muchas reuniones que se realizaban allí por ser secretario de organización".

"Lo que le han hecho a Ábalos es bastante injusto"

Afirma que Ábalos es "una de las mejores personas" que ha conocido en la vida y lo que han hecho con él "es bastante injusto". "Hay algunas cosas que ha dicho Aldama en las que tiene razón pero nada referente a la corrupción o referente a pagos". No cree, además, que Aldama tenga las pruebas de las que habla.

"No me siento defraudado con la Guardia Civil, habría que mirar más hacia arriba"

En sede judicial Ábalos no quiso pronunciarse sobre el viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, algo que define como "un trabajo en el que hizo lo mejor para el Gobierno de España".

La periodista Jéssica Fernández le pregunta por su detención por la Guardia Civil en su domicilio junto a su mujer y su hija después de que hayan salido a la luz las imágenes. "¿Cómo se sentiría usted trabajando 43 años gratis para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que le hagan eso?".

No se siente defraudado con la Guardia Civil "porque es uno de los mejores cuerpos de seguridad que existen en el mundo con la Policía Nacional". Señala que como responsables de su detención "habría que mirar arriba y no a a gente que está jugándose la vida".

