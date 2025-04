Koldo García en exclusiva: "Algunos partidos quieren aprovechar este caso para tomar el poder por la fuerza"

Koldo García, quien fuera mano derecha de José Luis Ábalos en su etapa de ministro de Fomento, primero, y de Transportes y Movilidad después. ha hablado en exclusiva con Espejo Público. Lo ha hecho para valorar la comparecencia de su hermano, Joseba, en la comisión de investigación del Senado precisamente sobre el "caso Koldo". "Mi valoración personal, con todo el respeto del mundo, hacia la Justicia, es que...bueno.... hay ciertos partidos políticos que están aprovechando todo esto para generar una campaña política para tomar el poder, no por las urnas, si no por la fuerza...podríamos decir", ha afirmado en relación a la investigación judicial y política sobre el entorno del exministro Äbalos.

Joseba García, hermano de Koldo, estaba citado este miércoles en la comisión de investigación del Senado sobre este asunto. Pero Joseba prefirió callar. "Me acojo a mi derecho a no declarar", señaló tras justificar su decisión por su condición de investigado en el sumario judicial que se sigue en el Tribunal Supremo. Koldo García ha explicado las sensaciones de su hermano tras escuchar, sin responder, las preguntas de algunos senadores. "Me ha transmitido cierta molestia por las preguntas que hacían porque creía que faltaban a la verdad. La interpretación que hacían era bastante malintencionada", ha señalado Koldo.

"Nadie de mi entorno ha cometido nada incorrecto"

Koldo García se encuentra también investigado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por su implicación en la supuesta trama de corrupción que habría tenido lugar en el ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Los investigadores de la Guardia Civil habrían detectado un importante incremento de su patrimonio y sus vínculos con el comisionista Víctor de Aldama, también investigado. Las imputaciones han alcanzado a varios familiares de Koldo García. "Aquí vale todo, ir a por todas las personas. Ni yo, ni mi hermano, ni mucho menos, mi exmujer, tenemos recorrido (en la investigación). No hay nada que hayamos o que yo crea que se haya cometido como un delito. Yo igual en algo me he equivocado en la vida y asumo mis responsabilidades. Pero nadie de alrededor mío ha cometido nada incorrecto", ha valorado Koldo García en Espejo Püblico.

Todo el llamado "caso Koldo" comenzó con la investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia. García defiende la legalidad de todo lo que se hizo. "En el tema de las mascarillas se hizo todo correctamente, se hizo todo perfectamente. Un funcionario público está para ayudar a cualquier ciudadano español. Creo que demostraré con el tiempo que he ayudado a todo el mundo, sea de la ideología que sea", afirma. Y concluye con una referencia, sin mención directa, al caso del entorno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid: "Alguno se hubiera hecho más rico...como algún amigo de alguna comunidad autónoma".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.