La última salida de tono de Donald Trump, a análisis en 'Espejo Público': "¿Cómo se habla con un payaso?"

La falta de cualquier atisbo de diplomacia o educación es la carta de presentación cada vez más acentuada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una actitud que parece mentira en alguien que es el líder de la nación que lucha por seguir siendo primera potencia mundial. Cualquiera diría que lo pretende conseguir sin aliados.

"¿Cómo se habla con un payaso?"

Era le pregunta de una incrédula Susanna Griso al resto de los presentes en plató. La presentadora no salía de su asombro ante las palabras de Donald Trump, en las que incluso llegaba a poner en duda al Congreso de la nación que dirige. Reflexionaba sobre lo tolerable de su actitud en los propios Estados Unidos.

El periodista Rubén Amón respondía a Susanna: "A ver cuánto tiempo se lo toleran sus compatriotas, que es a los primeros a los que está haciendo daño".

De las ideas y medidas que Trump defiende, Amón aseguraba que "es un modelo económico que no existe", y destacaba que están basados en datos falsos.

Susanna Griso recordaba que estaban hablando de quién recomendó lejía para tratar el Covid-19, o vertió acusaciones hilarantes sobre los inmigrantes procedentes de Puerto Rico: "Es el mismo señor que nos está llevando a una guerra comercial".

Recuperar la dignidad europea

La periodista y escritora Carmen Ro insistía en la idea de una Europa sólida. Aboga, no por un golpe sobre la mesa, sino seguir apostando por la diplomacia pero cambiando el tono suave, que a sus ojos da sensación de debilidad: "Ese diálogo, no desde tan abajo, más subido, con una dignidad que Europa no tiene por la diversidad de opinión".

"Pero... ¿Cómo se habla con un payaso?", expresaba Susanna Griso.

Carmen recordaba que no sería solo el presidente el que estaría mostrando una actitud impropia de adultos serios y responsables, más si ocupan cargos de extrema responsabilidad.

Gurú contra gurú, y 7 críos

Ese no ha sido el único hecho insólito, por otra parte cada vez más habituales en la actualidad norteamericana, en el día de ayer.

Elon Musk, propietario de 'Tesla', la red social 'X', o 'SpaceX', y el visionario económico de cabecera de Trump, Peter Navarro - artífice de la política de aranceles -, protagonizaban un enfrentamiento en la que el primero llegaba afirmar del otro que "es más tonto que un saco de ladrillos".

Carmen Ro aludía a las palabras con las que Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, se refería al encontronazo: "Cosas de chicos".

"¿Como tratas con un crío o con siete críos?"

Para la periodista la situación norteamericana habría tomado unos tintes impensables hace no tantos años: "No es solamente el payaso de la zanahoria. Todo en Estados Unidos es cómico, es vergonzoso, es infantil, es pueril".

El también periodista y escritor Ángel Antonio Carmona aceptaba lo cómico del esperpento, pero también recordaba que "afecta al dinero de todos".

Rubén Amón por su parte sentenciaba que los propios ciudadanos estadounidenses querrán revertir la situación "cuando vean en sus vidas y en sus casas que no pueden prosperar".

