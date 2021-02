José Luis Escrivá reconoce que hay que reforzar la logística para la vacunación: "se está trabajando con las mutuas para reforzar el proceso"

"Es posible que tengamos que reforzar la logística de vacunación. Estamos trabajando con las mutuas para entregar sus capacidades logísticas. Las mutuas están dispuestas y se están preparando" ha afirmado José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social y Migraciones, que ha añadido que "el mes de abril será de gran intensidad de vacunación, sin duda".

José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social y Migraciones, ha visitado el programa Espejo Público de Antena3 Noticias y ha asegurado que "prácticamente no ha habido EREs, la afiliación a la seguridad social ha aumentado en estos meses. Tomemos perspectiva. Es verdad que lo hemos vivido con mucho dramatismo pero miremos en horizontes largos".

Respecto a las ayudas a la hostelería, Escrivá dice que "hay que ser empático y escucharles. Estamos evaluando, el Gobierno está trabajando para ver si a nivel nacional podemos hacer aportaciones adicionales en esos ámbitos".

Y sobre las pensiones y la ampliación a 35 años en vez de 25 de la vida laboral, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social y Migraciones, ha asegurado que hay que prolongar la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. "Ese no es el debate. En otoño el parlamente aprobó las recomendaciones del Pacto de Toledo. Esto es un hito extraordinario. Este es el punto de partida, hay consenso sobre lo que se tiene que hacer".

José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social y Migraciones, también ha hablado sobre la campaña de vacunación del coronavirus y AstraZeneca. "El ritmo al que está descendiendo es más intenso. La vacuna es muy efectiva. España es un país que está vacunando muy bien. somos de los que más hemos vacunado con dos dosis. Mirando hacia delante es posible que tengamos que reforzar la logística de la vacunación".

Escrivá también ha explicado la relación entre PSOE y Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición. "Este tema no se ha discutido en el Consejo de Ministros. Hay una brecha enorme entre lo que parece que ocurre fuera y dentro del Gobierno. Me da la sensación de que en España no estamos acostumbrados a un Gobierno de coalición. En Alemania están acostumbrados". También ha

José Luis Escrivá ha respondido a las polémicas declaraciones de Pablo Iglesias en las que afirmó que "en España no existe plena normalidad democrática" y la respuesta de la ministra portavoz del Gobierno de coalición, Maria Jesús Montero, afirmando que las palabras de Iglesias tienen que contextualizarse en el marco de la campaña electoral catalana. "Que España es una democracia plena, en las evaluaciones España siempre destaca en los índices. No vale la pena. Yo he tenido que pasar por esto en las pensiones"

José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social y Migraciones, ha explicado el calentón con Carlos Alsina, de Onda Cero, durante una entrevista. "Fue un mal día. Lo que había transmitido eran datos como si fuera la verdad. Se dirigía a 10 millones de pensionistas. Lo recogía como una verdad. Es un tema muy serio, las pensiones".