Javier Cercas: "Las fake news están detrás de Trump, el brexit y el procés"

Javier Cercas reconoce que si no fuera porque la pandemia ha causado tantas muertes y sufrimiento para él como escritor ha sido una época de las más prolíferas. Encerrado en casa ha engendrado su nueva novela 'Independencia'. Un thriller político que supone la segunda entrega de las aventuras del mosso d'Esquadra, Melchor Martín.

Cercas vive entre Barcelona y Verges (Girona) un pueblo "donde la gente vive con absoluta normalidad". Allí se lleva muy bien con sus vecinos y con su alcalde, perteneciente a la CUP, y que fue su alumno.

Sí reconoce que cuando las cosas se disparan como ocurrió en 2017 donde se vivió un clima prebélico las cosas cambian, pero "el resto del tiempo la gente hace su vida y no hay ningún problema".

El escritor Javier Cercas bromea diciendo que ahora mismo no se atreve a analizar la anatomía del instante actual que vivimos como sí lo hizo en su mítica novela 'Anatomía de un instante', basada en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Recuerda que escribió ese libro 25 años después de los hechos.

Cree que para narrar la anatomía del momento actual están los periodistas aunque matiza que "no hay nada peor que un mal periodista y nada mejor que un buen periodista. Un mal periodista difunde mentiras que hacen esclavos".

Considera que las fake news ha existido siempre pero ahora la difusión de las mentiras es mucho mayor por los medios que tenemos a nuestro alcance. Cercas explica esa difusión masiva de bulos en la consecución de fenómenos como el ascenso de Trump EEUU, el Brexit o el procés en Cataluña.

Para Cercas estos tres acontecimientos con manifestaciones distintas de un mismo fenómeno que es el nacionalpopulismo que surge a raíz de la crisis del 2008 y se extiende por todo el mundo. "Mentiras masivas para llevar a la gente donde quieren los poderosos".

Mantiene Cercas que en Cataluña ha habido una inundación masiva de mentiras y la primera mentira es que España no es una democracia: "España es una democracia aunque no perfecta", apunta. La segunda mentira es que "España nos roba" o que "Europa nos va a acoger con los brazos abiertos".

El problema que ve ahora en Cataluña es "cómo decirle a la gente que todo eran trolas". En su libro plantea una Cataluña postprocés. Para Cercas el procés tal y como se planteó en el año 2012 lanzado por las élites y CIU ya acabó en 2017 cuando se topó con el Estado de derecho.

No se siente futurólogo pero cree quela resolución del problema en Cataluña conllevará muchos años. "Tú yo yo no lo vamos a ver", bromea con Susanna Griso. "Dividir una sociedad es muy fácil pero volverla a unir es muy difícil, costoso y largo".

Cree que un rasgo general del nacionalpopulismo es la sentimentalización de la política. "Tú solo eres catalán si eres independentista y el catalán que no quiere la independencia no tiene corazón y el que la quiere no tiene cabeza. La política es cuestión de razón, no cuestión de sentimientos", añade.

