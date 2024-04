Javier de Andrés, candidato del PP en País Vasco: "Tezanos es un activista demoscópico"

El Partido Popular Vasco afronta los comicios de la comunidad autónoma con una estimación de voto (por parte del CIS) inferior a las citas electorales anteriores. Javier de Andrés, candidato del PP a la 'Lehendakaritza', aborda la situación preelectoral y responde desde Bilbao a las preguntas de la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso.

El político popular vasco no otorga la credibilidad suficiente al Centro de Investigaciones Sociológicas y lanzaba una acusación a su presidente, José Félix Tezanos: "No creo que eso sea sorpresa para nadie. El CIS se hace conforme a los intereses del Partido Socialista. Yo creo que todos sabemos que Tezanos es un activista demoscópico, no un analista demoscópico".

A día de hoy los sondeos arrojan una victoria por la mínima del Partido Nacionalista Vasco sobre Bildu, una ajustada diferencia que haría necesario algún pacto de investidura o de gobierno para conformar el nuevo ejecutivo autonómico.

Actualmente el PNV gobierna el País Vasco precisamente gracias a una alianza con el Partido Socialista de Euskadi, pero los nacionalistas desconfían de que la reedición de ese pacto esté asegurada. En palabras del candidato nacionalista, Imanol Pradales: "Conocemos el Partido Socialista Obrero Español, y el señor Sánchez es un hombre que cambia de opinión [...] A partir de ahí el día 22 hablaremos de gobernabilidad".

Posible pacto nacionalista-abertzale

Pasando a analizar unos hipotéticos resultados similares a los que muestran las encuestas, Javier de Andrés advertiría que las palabras de Pradales advertirían pactos "que no fueran con el Partido Socialista", y da por hecho el apoyo de los socialistas al PNV, porque "los necesita en el Congreso de los Diputados". De Andrés opina que tras las elecciones vascas el pacto de gobierno podría ser entre el PNV y el partido abertzale Bildu.

"No sé porqué la opinión pública nacional cree que el PNV va a permitir que el PSOE pacte con Bildu, y no se van a anticipar, pactando ellos con Bildu"

De hecho el político popular ve "mucho más factible" el acercamiento de los partidos independentistas vascos y asegura además que "ya ha habido mensajes entre Bildu y el PNV, para hablar de un nuevo estatus, que podrían acordar entre esas dos fuerzas políticas nacionalistas".

El periódico 'La Razón' publicaba este martes que Bildu estaría haciendo movimientos para lograr el gobierno mediante un pacto 'a la navarra' con el apoyo del PSE "si gana al PNV", en relación al acuerdo que mantienen ambas fuerzas en la Comunidad Foral.

¿Nuevo Estatuto de Autonomía?

Ante esa posible situación de un gran pacto independentista, dado que Bildu ha ofrecido al PNV que se permita gobernar a la lista más votada, Javier de Andrés, subraya que "el PNV no ha dicho que no", y por el contrario: "Ha dicho que sí a que lleguen a acuerdos muy importantes como pudiera ser un nuevo Estatuto de Autonomía, acordado entre fuerzas nacionalistas. Eso ya pasó en el País Vasco, y ¿porqué no iba a suceder ahora?".

"El PNV baja y Bildu sube"

Opina el político popular que al Partido Nacionalista vasco le estaría pasando factura "el blanqueamiento de Bildu al que han contribuido tanto el PNV como el Partido Socialista". Además, De Andrés consideraba otra razón de peso que lastraría a los nacionalistas: "El PNV ha apoyado la 'ley del sí es sí', la ley de eutansia, la ley del aborto, la ley trans... Todas las leyes de la agenda política de Podemos, las ha apoyado el PNV sin rechistar [...] Hay mucha gente en el País Vasco que no se identifica con eso".