Duro enfrentamiento entre la familia del 'rey del cachopo': "La hermana conoce el paradero de César y nos oculta la información"

ACUSACIONES ENTRE LA FAMILIA

El 'rey del cachopo', César Román Viruete, está desaparecido tras encontrarse el torso quemado de una mujer en uno de sus restaurantes. Manuel Román, el padre de César, asegura que su hija Gema sabe cosas de su hijo que él no sabe."Conoces el paradero de César y no has dicho nada". Ella asegura que César y su padre no se han llevado nunca bien y el 'rey del cachopo' no quería saber nada de él. Además, afirma que la Policía le ha confirmado que su hermano será detenido en poco tiempo porque le tienen más o menos localizado.