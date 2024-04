Inmanol Pradales, "muy fastidiado" tras su ataque con gas pimienta: "Durante 10 minutos estuve ciego, me abrasaba la cara y la boca"

Inmanol Pradales, candidato del PNV a las elecciones vascas de 2024, reconoce que se encuentra "un poco fastidiado" y con un ojo izquierdo tocado después de que un hombre le atacara con gas pimienta. Ha pasado mala noche y con poco tiempo para dormir. A las 2.00 horas acudió la comisaría de la Ertzaintza a interponer una denuncia. Explica que se trata de un trámite habitual dentro del procedimiento. Como había un detenido, hay unas horas en las que tienes que interponer la denuncia. De manera que cuando acabó el debate televisivo tuvo que acudir a la comisaría.

El suceso ha ocurrido al término del mitin que había dado en la localidad vizcaína de Barakaldo cuando iba hacia la sede de la televisión pública vasca. Respecto al debate posterior señala que pasó "una hora muy complicada porque no veía prácticamente del ojo izquierdo" y era "muy desagradable". Aún así intentó defender la postura del bloque nacionalista, mantiene.

El agresor le llamó por su nombre y balbuceó algo

Según los investigadores el agresor es un hombre de 49 años con antecedentes por violencia de género, hurtos y agresiones. Tras ser detenido está a la espera de pasar a disposición judicial.

Cuenta que los hechos tuvieron lugar cuando salía del mitin. Una persona que se acercó y le llamó por su nombre. Inmanol se dio la vuelta y esta persona le balbuceó algo. En ese momento sacó un spray de gas pimienta y le roció en el ojo "de una manera muy agresiva". En solo 30 segundos perdió la visión.

"Estuve fatal, me quedé ciego durante 10 minutos ciego y dos personas me llevaron a un bar a echarme agua en los ojos. Inmediatamente acudí al hospital de Cruces, a Urgencias", relata. Señala además que el agresor se situó a 20 centímetros de su rostro. Todo fue muy rápido y no tuvo tiempo de reacción. "Fue horroroso como pierdes la visión y como te abrasa la cara y la boca".

"Bildu no deja de ser el núcleo duro de Sortu"

Pradales ha comentado la negativa de Pello Otxandiano, candidato de EH Bildu a las elecciones vascas 2024, a considerar a ETA como una banda terrorista. Reconoce que esas palabras no le han sorprendido. "Hablamos mucho de Bildu pero esto no deja de ser el núcleo duro de Sortu, antigua heredera de Batasuna", señala. Recuerda que hace unas semanas Otxandiano se refirió a la época de ETA como un ciclo político. Mantiene que la asignatura ética está pendiente con esta formación y cree que desgraciadamente sigue pendiente. "Para convivir en Euskadi hace falta aprobar esa asignatura ética, no vale la memoria selectiva y decir que fe un ciclo político

Apunta Pradales que Otxandiano lleva aprobando 6 presupuestos del Gobierno español "sin rechistar". "Aquí va a haber solo dos alternativas de Gobierno: oes Bildu o es el PNV y necesitamos mayoría fuerte para gobernar Euskadi y evitar tentaciones".

Razones por las que descarta un Gobierno de Bildu y el PNV

El del PNV ve numerosas razones para no gobernar en conjunto con EH Bildu. Sostiene que cuando hablan del modelo de seguridad Eh Bildu pretende desarmar a la Ertzaintza, además plantean aumentar la presión fiscal, eliminar las deducciones de vivienda, y que las personas no puedan decidir si quieren comprar o alquilar una vivienda. "Tenemos modelos antagónicos en lo que al modelo de sociedad se refiere", afirma.