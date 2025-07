La influencer Niniva León denuncia indignada que le han okupado el coche: "Una persona viviendo dentro me robó todo (...) tengo bolsas de marihuana"

En Espejo Público hemos visto casos de okupación de todo tipo, pero seguro que este les sorprende. "Tengo una persona viviendo en mi coche, me fui de vacaciones a ver a mi familia, resulta que cuando llego me encuentro mi coche con basura, roto, con comida... Lo que hice fue sacar todo lo que haba en la guanera antes de que me robaran más cosas", ha denunciado la influencer '@ninivaleongil'.

"Me forzaron el coche, una persona viviendo dentro y me robó todo, no tengo nada, me intentaron arrancar el coche, tengo un cigarro, tengo bolsas de marihuana, me rompieron el capó, no puedo abrirlo", resalta la joven bastante agobiada.

"No creo que sea una okupación habitacional"

En nuestro programa consultamos con la abogada Beatriz de Vicente, quien explica que lo mejor que ha podido hacer es "denunciar". Además, señala que "no creo que sea una okupación habitacional, es un hurto de uso para consumir droga dentro, para robar las cuatro cosas que hay, de tipo drogodependientes, se meten heroína, cocaína, se ponen hasta arriba, duermen. Pasan dos, tres días, lo desvalijan y se van". De esta manera, habrá que esperar a ver lo que cubre el seguro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.