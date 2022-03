Ignacio de la Torre explica la petición de Europa que marcará el futuro de la economía española

Ignacio de la Torre, economista de ARCANO, cree que la inflación del mes de marzo puede estar en la zona del 8,5 ó 9 con la inflación subyacente al 3%. "Este será el mes en que tocaremos récord de inflación, en junio el dato estará cerca del 7 y en diciembre del 5 para irse al 2% el año que viene". La consecuencia de esta evolución, advierte, es que el BCE subirá tipos y eso se notará en las hipotecas".

Apunta que el 60% de la economía es consumo y estamos limitando o poniendo un gran dique a la principal fuente de crecimiento que es el consumo. "Los sueldos van a subir este año un 2,5% y si la inflación media está cerca de un 5,5%, vamos a perder 3 puntos de poder adquisitivo y eso frena el consumo. Eso explica por qué la economía española crecerá menos de lo que se preveía, en vez de un 6 lo hará más cerca de un 4", apunta.

Esta situación se atenuará porque la inflación irá remitiendo, los sueldos subirán algo y hay una bolsa de exceso de ahorro en el Covid que permitirá a esas familias capear estos meses tan difíciles. Recuerda que las pensiones se suelen subir teniendo en cuenta la inflación media esperada y va a generar un problema fiscal porque "al indexarlas con las inflaciones dedico más dinero a pensiones y no me queda para otras partidas sociales como puede ser educación y sanidad".

Europa va a pedir que se ajusten estas subidas de inflación a un coeficiente de equidad intergeneracional, una subida que permita que el día de mañana se dedique dinero para las próximas generaciones: "Estamos hablando del dinero de hoy versus al dinero de los jóvenes de mañana".

Cree que el paro de transportistas tiene un impacto temporal en la actividad económica que puede acelerar la subida de precios en un contexto de demanda no satisfecha. "Los conflictos hay que mirar cuántos días duran y dividirlos entre los días del año para ver el impacto. No se ha hundido la producción: El primer dato que ya podemos barajar no es tan horroroso como se podía pensar en un primer momento", afirma.

Sobre la rebaja de la factura de la luz que no se notará hasta dentro de un mes explica que para pagar una guerra hay tres vías: con inflación, vía política fiscal con la reducción de impuestos o subsidios o mediante controles de precios.