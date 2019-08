Niegan que su madre estuviera en el grupo de riesgo de los afectados por el brote de listeriosis y no entienden las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, presumiendo de gestión ejemplar.

No entienden que si la empresa tenía conocimiento de que había productos infectados no emitieran una alerta. "Esperaron a que la infección fuera muy fuerte. ¿Qué pasa que ellos no pueden perder dinero y yo si puedo perder a mi madre?", señalaba una de las hijas de la tercera víctima a consecuencia de este brote de listeriosis.

Aclaran que su madre entraba dentro de los grupos de riesgo proque tenía 74 años y algún pequeño problema del corazón pero que la causa de su fallecimiento ha sido la listeriosis y no ninguna otra patología. "Yo soy hipertensa. Pero si tengo un accidente de tráfico y muero la causa será el accidente de tráfico, no la hipertensión", reflejaba una de las hijas.

No entienden cómo han podido fallar los controles sanitarios de la carne y solicitan que la administración, los fabricantes y los distribuidores depuren responsabilidades.