Guerra de okupación y surrealista denuncia: "El lunes va a haber un juicio rápido para ver quién tiene el derecho de okupar"

Las llamadas a la Policía y a la Guardia Civil se producen de forma constante en la localidad madrileña de Valdemoro, al sur de la capital.

Okupas merodeando

Al menos 30 vecinos habrían denunciado que uno de los bajos, del edificio en el que viven, era okupado recientemente. Una cómoda vivienda con amplio jardín era tomada como suya por unos desconocidos.

Tras las llamadas, las autoridades procedían a desalojar a unos de los okupas, pero no podían hacerlo con otros, mientras que los primeros continúan "merodeando en los alrededores" buscando una oportunidad para colarse en alguna de las viviendas vacías.

Abandonados por las leyes

"En teoría ya es su morada porque ya han entrado y tienen luz y agua"

Una de las vecinas denunciaba, acompañada por otros muchos residentes, que la Guardia Civil les habría comunicado que se acostumbren a "convivir con los okupas". Se sienten "desamparados por la ley" pese a ser ciudadanos cumplidores con sus responsabilidades y obligaciones.

Problemas de todo tipo

La periodista de Espejo Público, Vanessa Pámpano, informaba desde el lugar de los hechos sobre la pesadilla que provocan la inseguridad y el vandalismo que llegaba de la mano de los indeseables vecinos.

Los desperfectos en las zonas comunes del residencial se acumulan. Los nuevos 'inquilinos' habrían provocado cuantiosos daños a la hora de enganchar de forma irregular los servicios de agua y electricidad.

Okupas contra okupas

Toda esta situación, pero en especial la de los vecinos de la calle Benelux de este municipio, parece cargada de ironía. A la espera de que se celebre el juicio por la okupación de un inmueble situado en la comunidad de vecinos, observaban incrédulos cómo sí se celebraba uno resultante de la denuncia de unos okupas a otros.

En un primer momento la vivienda fuente de conflicto era okupada por 4 personas. En un momento en que salieron del piso todos ellos, otras dos personas aprovecharon para introducirse en la misma vivienda, 'reokupándola'.

Esto motivó la denuncia de los primeros a los segundos y, para sorpresa de todos, resultaba en un procedimiento judicial que se desarrollaba con mayor rapidez que el de los legítimos propietarios. Acudiendo las autoridades a expulsar al segundo grupo de okupas.

Situación insólita

Otra de las vecinas explicaba cómo hasta el pasado sábado no fueron conscientes de toda la situación, ni de lo irónico de ella: "Nosotros no sabíamos que el piso llevaba okupado tanto tiempo. Tampoco sabíamos, hasta el sábado no nos enteramos, que era una doble okupación en la que unos okupas echaban a otros".

"El lunes va a haber un juicio rápido para ver quién tiene el derecho de okupar", sentenciaba sorprendentemente la vecina.

Argumentos jurídicos

La abogada Beatriz de Vicente comenzaba su intervención mencionando que, en su opinión, "la Guardia Civil tiene el mismo hartazgo que el resto de la ciudadanía". Pasaba entonces a destacar la diferencia que habría entre allanar una vivienda o usurpar, que consistiría en si ésta se encuentra habitada previamente. Matiz judicial que sería el origen de muchos de los inconvenientes que se encuentran numerosas víctimas de la okupación.