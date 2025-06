Gonzalo Miró dice que "en Madrid no somos todos igual de catetos" por Isabel Díaz Ayuso y ella responde: "Vive todos los días de insultarme en este programa"

Isabel Díaz Ayuso ha dejado una entrevista cargada de titulares en Espejo Público la mañana de este lunes. La conferencia de presidentes autonómicos celebrada el pasado viernes ha centrado parte de la entrevista.

La polémica surgía varios días antes cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid advertía que no permanecería escuchando siempre y cuando los presidentes de otras Comunidades Autónomas emplearan las lenguas cooficiales de sus territorios e hiciera necesario el uso de "pinganillos" para atender a la traducción simultánea.

"¿A santo de qué no hablamos en la lengua común a puerta cerrada?, si es que el único que habla vasco es el vasco", expresaba Isabel Díaz Ayuso en la entrevista.

"Nos están rompiendo el país a la cara a sorbitos"

La negativa de Ayuso a escuchar las intervenciones de sus homólogos de País Vasco o Cataluña no ha pasado desapercibida desde el primer momento. El colaborador de Espejo Público, Gonzalo Miró, recibía el premio a la comunicación, de parte de fundación Ramón Rubial, por su trayectoria en los medios de comunicación. El colaborador de Espejo Público recogía el galardón en Bilbao y aprovechaba la ocasión para referirse a ese rechazo de la política del PP al multilingüismo en el acto institucional, la respuesta a sus palabras era una plauso general: "Egun on. Me hubiera encantado poder agradecer en euskera, sobre todo para que no penséis que en Madrid somos todos igual de catetos".

"Algo personal que tiene contra mí"

Sin hacer una referencia directa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, el contexto político haría evidente hacia quién apuntaban esas palabras. Ayuso respondía a Miró, asegurando que "vive todos los días de insultarme en este programa".

Entiende la presidenta popular que Gonzalo guarda algún tipo de rencor personal por una razón que desconoce: "Es algo personal que tiene contra mí por algún motivo que algún día nos explicará".

Al mismo tiempo que no le da mayor importancia, Ayuso da a entender algo que viene demostrando, asegura que seguirá defendiendo sus principios en voz alta para evitar "que todo pase inadvertido" y lanzaba una advertencia en relación a los distintos nacionalismos de País Vasco y Cataluña.

