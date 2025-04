Gonzalo Miró, sobre la denuncia del rey Juan Carlos a Miguel Ángel Revilla: "Puede terminar pagando el Rey las costas"

El rey emérito Juan Carlos Ireclama una rectificación pública así como una indemnización que asciende a 50.000 euros a Miguel Ángel Revilla, expresidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que en caso de recibir donaría a la fundación benéfica Cáritas. Así lo ha publicado el medio digital 'The Objective'. Poco después la Casa Real se desvinculaba la mañana de este martes de las citadas acciones.

En uno de los libros escritos por el expresidente de Cantabria asegura que Juan Carlos ha sido "la mayor decepción de su vida" así como duda de que el emérito sirva de ejemplo para nada, y que para los españoles ha supuesto "un agravio" debido al escándalo surgido en torno al origen de su fortuna y su traslado a Abu Dabi.

La representante legal de Juan Carlos consideraría que se ha vulnerado su derecho al honor y que Revilla ha incurrido en injurias y calumnias contra el que fuera monarca español.

Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, destacaba el precedente que suponía esta decisión de Juan Carlos, siendo la primera vez en nuestro país que alguien de la Familia Real ha denunciado a la prensa, en este caso por las declaraciones del expolítico en televisión durante los años de 2022 a 2025.

"¿Por qué a Revilla y no a Bárbara Rey?"

En plató especulaban sobre las razones que tendría el rey emérito para actuar de este modo y los hipotéticos beneficios que pueda obtener de este conflicto. También que la identidad del demandado sea la que es, cuando a lo largo de los años han sido muchos los que han vertido mayores críticas al comportamiento del exmonarca.

"Este final que está teniendo, para mí está siendo muy ingrato"

Para la senadora socialista y colaboradora habitual del programa, Susana Díaz, esto "termina de manchar" su reputación, que en gran medida se habría sustentado en el papel que jugó en la transición a la democracia de España y en el posterior y fallido golpe de Estado de febrero de 1981.

"Salvando las diferencias con él, es un hombre querido", expresaba Susana sobre Revilla, con el que aseguraba haber mantenido diferencias políticas, y además añadía que parte de la sociedad no terminaría de comprender esta acción del emérito.

"No sé qué es lo que ha dicho Revilla que sea tan denunciable"

El colaborador Gonzalo Miró mantuvo relación con el 'desterrado' rey, y según afirma, hasta donde él sabe las palabras que se mencionaban en el programa poco antes no constituirían motivo de cuestión legal, aunque esgrimía lo siguiente: "Todo el mundo tiene derecho a defenderse en los juzgados si lo cree oportuno (...) A mí desde luego no me parece denunciable".

La periodista Mariló Montero compartía que en el programa 'El Hormiguero', Revilla "le llama corrupto".

'Espejo Público' se ponía en contacto esta misma mañana con el afectado por la demanda y Miguel Ángel Revilla no tenía constancia de esa demanda del que en otra época fuera amigo suyo.

Por último Gonzalo instaba a esperar al transcurrir de los acontecimientos y expresaba que, de no desarrollarse el proceso como le gustaría al emérito, "es peor" interponer una demanda que para Susana Díaz tendría intenciones disuasorias. Miró : "También puede terminar pagando el Rey las costas si no le sale bien la jugada".

