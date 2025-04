Gonzalo Miró: "Donald Trump me parece deleznable pero no creo que sea gilipollas"

El terremoto en la economía mundial que han provocado las subidas de los aranceles anunciada por Donald Trump sigue salpicando a bolsas de todo el mundo siguiendo la caprichosa inercia del efecto dominó. El colaborador de Espejo Público Gonzalo Miró reconoce que él "no era de los que cruzaban los dedos pensando que no iba a pasar nada" tras el regreso al poder de Donald Trump.

Señala que cuando la sociedad estadounidense le reeligió como presidente de EEUU "era para que pasen estas cosas". "Lo que busca le terminará saliendo bien, el problema es a qué costes y quién va a pagar esas consecuencias", mantiene. Miró no escatima en calificativos para referirse al jefe de la Casa Blanca: "A mí este tipo me parece deleznable pero no creo que sea gilipollas. Alguien de su entorno le habrá advertido qué iba a pasar y aún así lo hace, algo está buscando que sabe que va a ocurrir", mantiene Miró.

"La gente votó a Trump por un hartazgo de los excesos del partido demócrata"

El que fuera secretario general del PSOE de Euskadi, Nicolás Redondo, cree que hubo distintos motivos para que Trump resultara reelegido. "La gente le votó por un hartazgo de los excesos del partido demócrata. Además, Kamala Harris no era una buena candidata... de los aranceles llevan hablando muchísimos años ya.

Apunta que Trump desde el primer momento dijo que era proteccionista y avisó de que quería recuperar la economía americana con una política proteccionistas antiglobalización. "Los principales actores de la globalización justamente se han aliado con él sin darse cuenta de que iban en contra de sus intereses y su propia filosofía".

