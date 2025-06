El General de la UCO Pedro Garrido Roca, sobre Leire Díez: "Se ataca a los investigadores por supuestas irregularidades ajenas a la investigación"

Susanna Griso ha entrevistado en Espejo Público a Pedro Garrido Roca, general de Brigada de la Guardia Civil retirado y uno de los participantes en la puesta en marcha de la UCO allá entre los años 1989 y 1991. Garrido acaba de enviar un escrito público en apoyo a sus compañeros en medio de la controversia que sacude a la Guardia Civil:"el texto no es más que un desahogo de situaciones que vas viendo que te parecen injustas. Creo que no digo nada nuevo ni nada que un guardia civil no pueda avalar. Mi único mérito es haber pasado 43 años de servicio en la Guardia Civil”.

Cuando se le pregunta si recuerda un momento tan delicado como el actual, Garrido responde que no sabe si es delicado, pero sí lo considera “novedoso” y puntualiza: “Es novedoso en el sentido en que se ataca a los investigadores por supuestas irregularidades ajenas a la investigación y que eso esté a cargo de personas que son ajenas a los encausados”. Añade que, aunque es habitual que abogados y encausados busquen defectos en la causa para anularla, lo nuevo es que esas supuestas irregularidades se utilicen para desprestigiar a los investigadores: “Es habitual que los letrados o encausados busquen defectos en la causa para anularla, lo que es nuevo es que ahora se busquen esas supuestas irregularidades para desprestigiarles”.

Sobre el bulo de Bonilla y la bomba lapa

Pedro Garrido también ha querido comentar el bulo que se originó hace unos días sobre el excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, sobre una bomba lapa. Garrido explica que en la relación con informadores es normal que haya que “simular simpatía” para obtener información: “Dentro de una relación con un informador, eso no me resulta extraño. Tu función es obtener información de él y si para eso tienes que simular simpatía o que piensas lo mismo que él, pues es una cuestión que entiendo como normal”.

Finalmente, ante la ausencia de defensa pública del Gobierno hacia la Guardia Civil, Garrido apunta que: “Los responsables políticos tienen sus propios objetivos y no puedes dar por seguro cómo vayan a responder. Desde mi punto de vista sería deseable, pero no quiere decir que no lo hayan hecho, porque tienen sus medios para hacerlo y decirlo, ya sea de manera interna o con los jefes. Una comunicación pública ayuda a poner límites”.

