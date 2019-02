García-Page: "A Calvo le toca el papel feo de hacer de intermediario con el independentismo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido uno de los barones socialistas más críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez con sus declaraciones sobre la figura del relator para lograr el diálogo en Cataluña.

Ahora, en una entrevista en Espejo Público, García-Page rebaja su discurso y señala que "se puede discutir y errar en el camino a tomar" pero indica que lo que España no se puede permitir es "dudar de lo que somos".

Respecto a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acerca del relator, García-Page explica que tiene muy buena opinión de ella y cree que "tiene muy claro lo que es España y lo que es la Constitución a pesar de que le toca el papel feo de hacer de intermediario con el independentismo".

"Me quedo con las declaraciones de Sánchez diciendo que si quieren un mediador ahí está el Congreso de los Diputados, pero lo que me preocupa que haya gente de buena fe en Cataluña que se vaya creyendo que por no hablar con claridad algún día va a ser posible que voten por su cuenta", dice Page, que cree que lo mejor para resolver este problema es "hablar claro".

Acerca de la publicación en Twitter del ministro de Exteriores, Josep Borrell, en la que dice que se están traspasando líneas rojas que están alentando a una posible autodeterminación con el objetivo de permitir que el Gobierno continúe en La Moncloa, García-Page cree que "ni este Gobierno ni ningún otro está en condiciones para negociar en nombre todos la soberanía nacional" y por ello cree que hay que tener "la tranquilidad de que más allá del ruido no puede haber un riesgo de fondo".

Respecto a las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, que no descarta presentar una querella contra Sánchez por su "traición", el presidente de Castilla-La Mancha cree que es una reacción desproporcionada debida a la crisis de nervios que tiene el PP desde la aparición de Vox.