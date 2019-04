La familia de Juana Rivas está muy afectada tras la dura decisión de entregar a sus dos hijos a Francesco. ¿Entregó la madre toda la documentación al padre para que pueda salir de España?

Los hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri están a la espera de volver a Italia, ¿qué tramite falta para que se marchen de España? El padre querría llevárselos de forma inmediata y declara no poder hacerlo ya que no tiene los DNI de los dos menores. La parte del abogado no ha querido hacer más declaraciones, por su parte, la parte de Juana Rivas niega dichas declaraciones: "Entregamos los pasaportes en los juzgados".

El programa analiza con el mediador Felix Arias, director del centro de Atención Familiar y mediador psicológico, la situación de los pequeños