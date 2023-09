La familia de la desaparecida en Elche cree que la ha captado una secta como a Patricia Aguilar: "Parece que no es ella la que habla"

Ana Marín es una joven de 21 años, residente en Elche, que lleva desaparecida desde el pasado 29 de agosto. Su familia se encuentra desesperada y creen que puede haber similitudes con el caso de Patricia Aguilar, la joven captada por una secta en Perú.

La joven desaparecida estudia historia y tiene un círculo de amistades reducido. Un buen día decide irse de viaje con unas amigas, coge la maleta y se marcha. Sus padres pensaban que volvería en unos días pero finalmente reciben un misterioso mensaje: "Me voy a vivir a Madrid porque he encontrado trabajo". Sin embargo, después de diversas investigaciones la familia ha podido saber que Ana no se encuentra en la capital de España, sino en Lima.

La hipótesis de sus seres queridos es que ha sido secuestrada y engañada por alguna red. Ven similitudes con el caso de la española Patricia Aguilar. Se da la circunstancia que ambas son de Elche, tenían baja autoestima y un reducido círculo social, además de coincidir en el lugar de procedencia y la edad.

"Vemos un rayito de esperanza en el caso"

David, hermano de Ana Marín, ha hablado para los micrófonos de Espejo Público. Asegura que la familia está destrozada y tratando de vivir día a día y tener ese rayito de esperanza. Su propósito es localizar a Ana en Perú y comprobar que está bien .

Por el momento sus familiares han contactado con ellas a través de audios de WhatsApp y algún correo electrónico. Se pusieron en contacto con SOS Desaparecidos y han recibido todo el apoyo de la familia de Patricia Aguilar.

El comportamiento de la joven les hace pensar que detrás de este caso hay una secta. La forma de expresarse en los mensajes escritos o en los audios. "No nos da la sensación de que sea ella la que habla o la que escribe", dice el hermano.

David hace un llamamiento a la joven: "Aquí tiene su casa y si regresa a España podemos ver la situación que está viviendo. Necesitamos que ese contacto sea real y sea ella misma".