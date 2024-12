Isabel Díaz Ayuso: "Hay corrupción de Estado de arriba a abajo y el 'sanchismo' necesita extender el miedo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al programa de 'Espejo Público' de Antena 3 para hablar sobre la actualidad. Lo hace además después de que Juan Lobato declarara ante el Tribunal Supremo.

Isabel Díaz Ayuso denunció la "operación del Estado contra un adversario político", que si hubiera sucedido otro país fuera de España haría que "el gobierno entero estuviera en la mismísima calle". La presidenta se refería así al supuesto envío de información sobre su pareja por parte de la jefa de gabinete de Óscar López al exsecretario general del PSOE-Mpara que la usara contra la presidenta regional en la Asamblea de Madrid.

Durante estos días, Ayuso se encontraba de viaje en Corea del Sur, desde donde conoció el cese de Lobato. "Me pareció todo desagradable (...) se está viendo que lo que se ha orquestado es una operación de Estado que empieza desde el propio presidente del Gobierno, que es un cobarde, y que decide intentar destruirme".

También acusa a varios altos cargos del Gobierno asegurando que Pedro Sánchez puso en funcionamiento "a todos los poderes del Estado" contra ella. Por ejemplo, "a la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal -Álvaro García Ortiz- está imputado, a la abogada del Estado... ¿Hay derecho a que esto esté ocurriendo? A la vez todos los ministros insultado, difamando y luego el gabinete del presidente del Gobierno...", empieza la presidenta autonómica su entrevista.

"Llega Lobato, lo utiliza contra mi, me acusa de corrupción, cuando mi Gobierno no tiene corrupción, esto no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid", asegura. "Mi pareja no tiene nada que ver con mi vida laboral", insiste Ayuso. "Juan Lobato lo utilizó, lo hizo durante muchos meses... y me estuvo pidiendo dimisiones y cuando vio que se estaba metiendo en un problema y que lo que estaba haciendo es fraudulento es cuando se fue a un notario", añade Ayuso sobre la filtración de información del novio de Ayuso.

Es más, Isabel Díaz Ayuso asegura que con estas actuaciones "todo el que sea incómodo -para el Gobierno de Sánchez- será dilapidado y acuchillado y es lo que quisieron mostrar ayer con Chaves y Griñán (...) todo el que cometa delitos será indultado y perdonado (...) el desguace a la democracia española y a sus instituciones va a ser irreparable".

"Hay corrupción de Estado de arriba a abajo y el 'sanchismo' necesita controlar los medios, los jueces y, sobre todo, extender el miedo", ha dicho Ayuso.

