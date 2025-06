El club de alterne donde comenzó la trama de Koldo García: "A través de esta mirilla , miraba quién venía"

Fue en Milagro, Pamplona, en la localidad natal de Cerdán donde encontramos las raíces de una trama que no para de crecer y cuya actividad se retrata en los audios que se van conociendo. Allí, el ex secretario de organización del PSOE fue concejal durante varias legislaturas, después pasó a ser diputado en el Parlamento de Navarra e inició una progresión meteórica en el partido liderado por Pedro Sánchez. Sus vecinos de Milagro no lo olvidan. También muestran su sorpresa por la evolución de Cerdán. "Ha prosperado mucho. Pasó a las más altas esferas de la política después de trabajar en una fábrica de verduras y de ejercer de camarero. De ahí viene Cerdán", recuerda una de sus vecinas.

El reportero de Más Espejo, Gorka Vallejo, ha hecho un recorrido sobre la trayectoria de Cerdán, y recuerda que en el informe de la UCO se menciona la Plaza de los Fueros, de Milagro. Era febrero de 2020 cuando Santos Cerdán escribía mensajes a Koldo García en los que le urgía a poner en marcha la reforma de la citada plaza. Finalmente, la dotación para esta obra se reflejó en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Pero, sorprendentemente, los trabajos nunca se iniciaron y la plaza sigue igual que hace treinta años.

Nos trasladamos a Pamplona, al pabellón Navarra Arena, para seguir los movimientos de la trama. Sus obras de adecuación suponen un desembolso de casi 6,4 millones de euros. Según la Guardia Civil, la trama habría recibido supuestas comisiones por la adjudicación de estas obras.

El reportero de Más Espejo Gorka Vallejo localiza el pub Rosalex. Se trata de un conocido club de alterne situado en Pamplona en el que Koldo García trabajaba como portero.

Es alrededor del año 2011, cuando Koldo coincide con Santos Cerdán, que entonces es diputado en el Parlamento de Navarra y secretario de organización del PSN-PSOE. Más tarde, el portero de club pasaría a ser concejal socialista del Ayuntamiento navarro de Huarte, puesto que ocupó hasta 2015.

Justo ese año, es cuando cobra protagonismo en la trama el bar Franky, situado justo enfrente de la Audiencia Provincial de Navarra.

Koldo García presuntamente frecuentaba este establecimiento para conseguir facturas falsas que le permitían el blanqueo de dinero. La UCO sitúa esta actividad con carácter previo a la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes. Supuestamente, el restaurante emitía facturas que la constructora Acciona pagaba mediante transferencias bancarias, y el dinero en efectivo era retirado después en el establecimiento por el propio Koldo García.

10.000 euros en facturas falsas

Más Espejo ha podido hablar con el que fue gerente del bar Franky. Según él, Koldo dejó de trabajar como escolta porque le tuvieron que amputar un dedo. Asegura que el ex asesor de Ábalos acabó trabajando de portero en una pub que era propiedad de su jefe, el mismo empresario que acabó montando el bar Franky. "Mi jefe y yo coincidíamos con Koldo por la tarde tomando unos cubatas en el pub. En una ocasión pidió a mi responsable que si podría emitir facturas falsas a nombre de una empresa, y que cuando recibiera el dinero se lo diera a él en metálico", asegura. Según el antiguo gerente del bar Franky, "Acciona pagaba la cuenta del restaurante y el empresario del establecimiento le daba el dinero a Koldo. La factura más gorda fue de algo más de 1500 euros. En total no llegaron a 10.000 euros", asegura.

La 'infección' llega a Madrid

El ex gerente recuerda que a Koldo le propusieron unirse a la comitiva de Pedro Sánchez para recorrer las federaciones en busca de apoyo para alcanzar la Secretaría General del PSOE. "Es ahí cuando se mete a saco Koldo, y hace relación con Ábalos y, sobre todo, con Pedro Sánchez", afirma.

Según este trabajador del bar Franky, cuando Sánchez alcanzó el poder en el PSOE "a mí me desaparecieron la totalidad de los whatsapps y de los correos que intercambié con Koldo. Algo que me deja acojonado", advierte. Según él, los mensajes desaparecieron de manera instantánea de su teléfono móvil, pese a que había tenido más de "trescientos" contactos con Koldo.

El feudo de Santos Cerdán

Seguimos el recorrido de la trama en la cuna de Cerdán.

A treinta kilómetros al norte de Navarra se encuentra otra localización salpicada por la trama: los túneles de Belate. Sus obras tenían un importe de casi 63 millones de euros, y las adjudicatarias fueron una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Osés, Acciona y Servinabar 2000. El fin de la ejecución de los nuevos túneles de Belate está prevista para 2027. ¿Ahora, la pregunta es cuándo conoceremos hasta dónde se extienden los tentáculos de esta trama?

