Salen a la luz audios de Ábalos y Koldo García planificando un fin de semana con mujeres en 2019: "A ti te gusta más Ariatna". "No sé, la Carlota se enrolla que te cagas"

Los audios grabados por la Guardia Civil al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su entonces asesor, Koldo García, revelan una conversación privada en la que ambos organizaban un encuentro "discreto" de fin de semana con varias mujeres. Las grabaciones, intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) y fechadas en abril de 2019, muestran un tono distendido y explícito, con alusiones personales que comprometen aún más la figura del exdirigente socialista, ya salpicado por la trama de corrupción del llamado 'caso Koldo'.

Durante la conversación, Koldo ofrece varias opciones a Ábalos sobre con quién pasar el fin de semana: "Te tengo preparada una (...) La Ariatna está bien, está recién, está perfecta. Y la colombiana nueva", le dice. Ábalos, por su parte, corrige a su interlocutor: "A la Ariatna, que está bien, que está recién, está perfecta”. El exministro también menciona a otras mujeres: "Y a la colombiana. Y a la otra", a lo que Koldo responde que él quiere "a la otra también".

"Cambiar" y "conocer" a diferentes mujeres

Ambos discuten la conveniencia de "cambiar" y "conocer" a diferentes mujeres, lo que lleva a Koldo a apuntar: "Pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna". Ábalos añade: "No sé, la Carlota se enrolla que te cagas", y el diálogo finaliza con Koldo zanjando el tema: "Pues la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo". Ábalos se muestra conforme: "Era por conocer".

Los audios reflejan también cómo ambos estudian el trayecto que deberán seguir para mantener la discreción del encuentro. Mientras observan lo que parece ser un mapa, Ábalos pregunta: "¿No hay forma de meterte por aquí?", a lo que Koldo responde: "Y una mierda, esas son carreteras nacionales, estás loco". El exministro, que llevaba un año en el cargo, muestra su preferencia por lugares poco visibles: "algún sitio discreto". En otra corrección a su asesor, añade: "Esto no es de carreteras, tío; es de ferrocarriles".

Un "almuerzo inevitable"

En otro momento de la conversación, Koldo se refiere a la esposa de Ábalos, Carolina, a quien había tenido que justificar la ausencia del ministro. "Le he dicho, oye mira, el jueves igual te lleva Eduardo. (...) Y me dice, no, no, va conmigo el jueves al medio día y digo, ¿perdón?", explica Koldo. Añade que ella "no sabe nada", y que usó como excusa un "almuerzo inevitable" que en realidad era un "desayuno con prensa y demás". Bromea con su improvisación: "No he podido evitarlo, lo siento. Cosecha mía".

La conversación no tiene relación directa con delitos penales, pero refuerza la imagen de la red de favores y trato de privilegios que ya investiga la justicia en el marco del caso Koldo. La relevancia del audio reside en el contexto de una investigación por corrupción que ha salpicado a varias figuras del entorno socialista.

Cerdán y el escándalo político que rodea al PSOE

Estas revelaciones se suman a una semana especialmente convulsa para el Partido Socialista. Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, ha sido señalado en un informe de la UCO por presuntamente haber intermediado en pagos de comisiones ilegales por valor de más de 600.000 euros.

Cerdán ha anunciado su dimisión y su intención de renunciar al escaño en el Congreso, pero, hasta el momento, no ha formalizado esa entrega del acta. Esto le permite mantener su condición de aforado ante el Tribunal Supremo y evitar posibles registros o detenciones durante el fin de semana. Esta situación ha provocado un fuerte malestar dentro del PSOE, mientras la Fiscalía estudia si ampliar la investigación por financiación ilegal del partido.

