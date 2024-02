Estos son los casos en los que una familia con 2 hijos será considerada como 'familia numerosa'

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, consumo y agenda 2030, ha valorado las últimas informaciones sobre el denominado 'caso Koldo' que investiga el cobro de comisiones por la venta de mascarillas en la época de la pandemia por parte de Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. Tal y como recoge Susanna Griso las últimas informaciones apuntan a Koldo y Ábalos como dos personas que se reúnen en una marisquería para hablar del reclamo que les hace el Gobierno de Baleares de unas mascarillas defectuosas. "Según la Guardia Civil Ábalos sí tendría un papel en esta trama", mantiene la presentadora. Bustindyu cree que este caso "genera estupefacción y bochorno en la sociedad española".

Pide que se establezcan responsabilidades y que actúe la justicia. Cuenta que él vivió la crisis del coronavirus desde EEUU trabajando en la universidad. Desde allí vio "el esfuerzo de la sociedad española para sobreponerse a la pandemia". "Que en las circunstancias de la pandemia hubiera gente que intentara lucrarse esto genera estupefacción, bochorno y escándalo", lamenta.

""Hay una estrategia de intentar no reconocer la legitimidad de este Gobierno"

Para el ministro las responsabilidades sobre este asunto tienen que dirimirse en sede judicial pero cree que no se puede mezclar todo. "Hay una estrategia evidente desde el día de las elecciones de intentar no reconocer la legitimidad de este Gobierno y crear un clima irrespirable", asegura. Pide que se aplique el mismo rasero para todo el mundo y señala que "cualquier conducta ilícita no solo merece una respuesta judicial, sino también la reprobación moral y ética de toda la sociedad".

Novedades en la ley de las familias

La modificación del ley de las familias tiene 3 objetivos prioritarios: reconocer las distintas realidades en situaciones familiares, mejorar la protección social de las familias y garantizar el derecho a conciliar. La categoría especial de familia numerosa pasa de 5 a 4 hijos. Una condición que podrán ostentar las familias de 3 hijos en el caso de renta múltiple o de rentas bajas. Se unen a esta consideración de familias numerosas las familias monoparentales con 2 hijos.

"Se va a redefinir el concepto de familia numerosa y se va a incluir a las familias monoparentales y se les llamarán como familia de especial necesidad de apoyo a la crianza", ha explicado el ministro. Además se van a equiparar las parejas de hecho a las casadas mediante matrimonio. Para el ministro lo importante es "acompañar a las familias españolas frente a las dificultades que enfrentan en el día a día". Aclara que las familias numerosas no desaparecen en esta ley, sino que sus derechos se amplían.

"En España debería haber una prestación universal por crianza hasta los 18 años"

Bustinduy pone sobre la mesa que España es la cuarta economía de la zona euro con una democracia avanzada y "dificultades a la hora de formar familias que son inaceptables" debido a un "déficit de financiación de políticas sociales". Establece que hay que poner más recursos y generar mayores posibilidades de conciliación y corresponsabilidad. "Esta ley incluye una medida que es la formalización de una renta de ayuda a la crianza entre los 0 y los 3 años de 100 euros al mes que queremos extender hasta los 6 años".

"Creo que en España debería haber una prestación universal por crianza hasta los 18 años como hay en otros países. Esto sirve para paliar la pobreza infantil, sirve para poder conciliar mejor y otra medida que es clave es la ampliación de los permisos por nacimiento hasta los 20 semanas", señala.