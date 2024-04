"Estamos obligados a rebajar la tensión": el secretario general del PSOE en Ponferrada agredido concede su primera entrevista

"Yo físicamente estoy bien. Tengo una herida en una pierna en la que sufrí las patadas y en el dedo de una mano donde también me agredieron pero anímicamente esto es muy desagradable" nos cuenta Olegario Ramón, el secretario general del PSOE en Ponferrada, León, agredido al salir de su sede. "Esto te refuerza en seguir trabajando en la búsqueda del consenso, del diálogo de relajar tensión a todos los niveles. En la Cortes, ayuntamientos".

Es su primera entrevista tras la agresión. Ha reconocido a Susana Griso del programa Espejo Público de Antena 3, que está muy preocupado "Hago una llamada a la tranquilidad a rebajar la tensión. No normalizar las palabras gruesas las mentiras repetidas. El incidente fue desagradable. Muy desagradable".

"No le vi venir"

Los agresores se concentran habitualmente frente a las puertas de la sede socialista. "Se produce desde que se iniciaron en Ferraz. Aquí tenemos la desgracia de que continúan., Son pocos, una decena de personas pero todas las semanas están allí molestando a los vecinos. Casi lo veíamos venir". Asegura Olegario Ramón que él no entró en la provocación.

"Yo estaba metiéndome en mi vehículo para irme a casa tras una reunión y uno de ellos, con un megáfono dijo que si me había acercado a provocar y empezó a insultarme. Yo seguí mi camino pero él me siguió y lo grabé para que quede constancia y entonces otro señor, al que no había visto, se acercó me agredió, me insultó y dijo obscenidades".

Están identificados

La Policía nacional y municipal llegaron rápido. Están identificados. "Acudí a urgencias para que quedara constancia para la denuncia que puse en comisaría. Yo vi mucho odio en los ojos de se señor que era de avanzada edad". Muy apenado el secretario general de PSOE en Ponferrada asegura "Tenemos que rebajar la tensión. Estamos obligados a rebajar la tensión. Tengo tres hijos y estoy muy preocupado por el mundo que estamos dejando en el que se normaliza la tensión verbal y la agresión".

Sobre el origen de la tensión que se está viviendo en la política española Olegario dice "No quiero ser equidistante, esto tiene un claro origen cuando irrumpe la ultraderecha y el PP pelea por ese espacio. Parece más extremista a veces que Vox. Pero también condeno cuando desde el PSOE se utilizan las mismas armas para contestar frente a tanta agresividad y estrategia de crispación".