La estafa de las criptomonedas pasa factura a Milei: "Se ha pegado un tiro en el pie"

Todo empezaba el viernes pasado en Argentina, cuando el presidente Milei publicaba un tweet en el que mostraba su apoyo a una criptomoneda, llamada Libra. En cuestión de minutos, el valor de esta criptomoneda pasó de 0 a más de 4.000 millones de dólares. Cuando alcanzó esa cifra, los principales impulsores de esta criptomoneda, unas 10 personas, decidieron abandonar el proyecto y retirar el dinero que había invertido, unos 90 millones de dólares. Y por lo tanto, el valor de la criptomoneda empezó a caer, pasando a valer 900 millones y luego, de nuevo, 0 euros. Como resultado, más de 44.000 personas vieron como habían perdido todo el dinero que habían invertido.

Ante ello, Milei salió al paso y publicó un nuevo tweet desmarcándose por completo y en el que quiso aclarar que no tenía ningún tipo de vinculación con el proyecto. Pero eso no evitó el enfado de los que invirtieron, publicando vídeos criticando al presidente y acusándole de arruinarlos, incluso algunos que aseguraban que no lo volverían a votar.

Adriana Amado, periodista argentina y profesora experta en comunicación de la Universidad Camilo José Cela, asegura que "estamos viendo como se ha tirado un disparo en el pie", ya que siempre se ha abanderado de que "el móvil y su cuenta de Twitter era su arma" y priorizó siempre "comunicar él directamente y desacreditar a los medios".

El balance de la presidencia de Milei

Siendo preguntada sobre un análisis de la etapa de Milei dirigiendo el país, Amado se muestra convencida que “la reducción de la inflación y la bonanza económica posiblemente le garantice un nuevo éxito en las elecciones de medio término, a pesar de estos errores, y a pesar de que Argentina tuvo un retroceso en los últimos años”.

Eso sí, la experta en comunicación cree que estos errores “le restan credibilidad a Milei precisamente donde él tiene fortaleza, que es en el mundo virtual y en el mundo de los influencers que lo promocionaban en todo el mundo”.

En un análisis global, la periodista argentina cree que el triunfo de Milei está en no catalogar al enemigo como la “izquierda o la derecha”, sino en lo que le llama “la casta”, que es “esa clase de burócratas que viven a costa del estado”. Pero para Amado, eso que funciona a corto plazo, no cree que tenga credibilidad a largo plazo, ya que “no es un proyecto de poder, es un proyecto populista”, concluye.

