Más de 100 denuncias contra Milei por su presunta participación en la "megaestafa" de la promoción de una nueva criptomoneda

El pasado viernes, el presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un tweet en la red social 'X', animando a los usuarios ha invertir en una nueva criptomoneda llamada '$LIBRA' , una moneda virtual sin valor. En menos de una hora su precio llegó a alcanzar millones de euros generando pérdidas entre los inversores. Ahora, varios políticos y dirigentes han denunciado al líder argentino,

Por "asociación ilícita", "estafas" e "incumplimiento de los deberes públicos", son las causas por las que cuatro dirigentes políticos argentinos emitieron la primera denuncia el pasado domingo contra Milei, donde le acusaron de participar en la "megaestafa" que ha afectado a más de 40.000 personas.

Tras "incentivar el crecimiento de la economía argentina" al pedir que invirtiese con la nueva criptomoneda, al cabo de una hora alcanzó un pico de 4.500 millones. Retiraron 90 millones de euros, obteniendo los creadores con ganancias millonarias a sus creadores. Por el contrario, los inversores tuvieron pérdidas millonarias que han provocado que varios mandatarios y políticos denuncien al presidente argentino.

Más de un centenar de denuncias

Según fuentes judiciales, hasta el momento se han presentado 112 denuncias contra el mandatario por su presunta participación en la estafa. Las acusaciones contra Milei incluyen fraude, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la Ética Pública y asociación ilícita. Algunas denuncias también apuntan al cohecho, especialmente después de que el empresario estadounidense Charles Hoskinson afirmara que personas cercanas del Ejecutivo argentino le pidieron sobornos para organizar una reunión con el presidente.

El escándalo creció cuando se reveló que uno de los socios de $LIBRA, el empresario Hayden Mark Davis, reconoció haber sido asesor de Milei y afirmó que el presidente "respaldó y promovió activamente el proyecto". Su declaración ha sido utilizada por parte de los demandantes para argumentar la participación directa de Milei en el fraude.

Ante la presión, el propio Milei ordenó a la Oficina Anticorrupción (OA) investigar si algún miembro del gobierno, incluido él mismo, incurrió en una conducta inapropiada. La Presidencia argentina emitió un comunicado afirmando que Milei "está comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias".

El principal grupo parlamentario opositor, Unión por la Patria (UxP), ha anunciado que presentará una solicitud para iniciar un juicio político contra el mandatario, calificando el incidente como un "escándalo sin precedentes" de "enorme gravedad". Sin embargo, la la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha intentado presentar a Milei como víctima, sugiriendo que el 'Criptogate' es una maniobra para "intentar bajar al presidente".

La disculpa

Horas más tarde, el presidente Argentino se disculpó a través de otro tweet, justificando el motivo de haber eliminado lo que había provocado este escándalo. Aprovechó para referirse a varios políticos que cargaron contra él, llamándoles "rastreros", y de querer "sacarlos a patadas en el culo".

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", se disculpaba Milei añadiendo que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de hacerme interiorizado decidí no seguir dándole difusión".

