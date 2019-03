"No me esperaba esto de Lucía", confiesa Alex Casademunt

Está a pocas horas de estrenar su nuevo espectaculo teatral en Madrid, "Cosas de tríos" y Alex Casademunt ha estado en los micrófonos de Espejo Público. "Intento centrarme en el trabajo y cuando subo al escenario procuro olvidarme de todo lo que ha pasado", afirma.

El ex concursante de OT ha reconocido que no se esperaba esta reación de Lucía. "Alguna vez me habían planteado que podría ser víctima de alguien que busque fama a costa mía, pero después de 13 años uno va teniendo ojo y te vas dando cuenta de quién viene por una cosa o por otra. Lo cierto es que no me esperaba esto y mucho menos de Lucía porque me parecía una persona muy centrada. El caso es que a veces la vida te da sorpresas", reconoce.

Alex Casademunt hace escasos días se vio envuelto en un desagradable episodio de agresiones. Lucía, una ex novia, irrumpió en su apartamento y comenzó a golpearle a él y a la joven que en ese momento se encontraba con él. ella le denunció a él por malos tratos, lo que le supuso pasar unas horas en el calabozo, mientras que él ha hecho lo propio con esta joven.