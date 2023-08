La Escuela de Entrenadores pide el cese de Rubiales por el beso a Jenni Hermoso y por "agarrarse los genitales" junto a la Reina

Continúa la polémica del beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a Jennifer Hermoso. Son muchas las críticas que la opinión pública está dedicando al presidente, incluso por parte de políticos como Yolanda Díaz.

Algunas denuncias ya se han hecho oficiales, por ejemplo, la impuesta por la Escuela de Entrenadores de Fútbol. El programa de Espejo Público ha podido contar este martes con Miguel Galán, el presidente de esta institución, para conocer todos los detalles de esta demanda.

"Rubiales no nos representa"

El presidente de la Escuela de Entrenadores de Fútbol ha denunciado oficialmente a Luis Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes por su comportamiento durante la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La organización cree que sus actos fueron sexistas y sus miembros piden su cese.

"Rubiales ha incumplido la nueva Ley del Deporte y creemos que ha incumplido incluso el propio protocolo de la Real Federación Española de Fútbol", ha explicado Miguel Galán en el programa. "Y, por tanto, conviene abrir un expediente sancionador", ha continuado.

El expediente sancionador del que habla podría conllevar desde la inhabilitación del presidente de la Federación hasta su destitución del puesto.

Desde la Escuela de Entrenadores de Fútbol creen que "Rubiales no nos representa y está actuando mal". Galán destaca que "llueve sobre mojado", porque no es la primera vez que se le investiga por actuaciones sospechosas: Luis Rubiales ya está imputado por corrupción. "No puede seguir en nuestro gobierno", ha asegurado.

"No nos valen sus disculpas"

El presidente de la Escuela de Entrenadores asegura que las disculpas que Luis Rubiales ha pedido públicamente no valen de nada. Por una parte, por su tendencia a reincidir en asuntos polémicos. Por otra parte, porque "las disculpas vienen justo después de que pusiéramos la denuncia".

Pese a la denuncia, Miguel Galán cree que el presidente de la Federación "no va a dimitir, porque ya ha estado en situaciones peores y no ha dimitido". Pero insiste en que debería hacerlo porque, "un presidente que estando en un palco se agarra los genitales, que agarra a la Reina, que no cumple con los protocolos, que da una imagen deplorable al resto del mundo y que empaña la victoria de nuestras campeonas...debería irse".

Lo de los genitales hace referencia a unas nuevas imágenes que se han hecho públicas en las que se puede ver perfectamente cómo Rubiales celebra la victoria de España frente a Inglaterra con ese obsceno gesto, en el palco justo al lado de la reina Letizia y la infanta Sofía, gesto que no respeta el protocolo que se espera que el presidente de una institución como la Real Federación Española de Fútbol cumpla.