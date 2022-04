El abogado Joaquín Moeckel explica por qué no tienen validez legal los audios de Piqué y Rubiales sobre la Supercopa

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, ha ofrecido una rueda de prensa en la que denuncia una campaña de acoso y derribo contra su persona tras las filtraciones de sus conversaciones con Gerard Piqué para llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Ha señalado en su comparecencia que ya tuvo que soportar una acusación falsa de acoso a una mujer que ha hecho mucho daño a su familia. Mantiene que la gestión de la real federación española de fútbol "es clara, transparente, limpia honesta y beneficiosa para el fútbol español".

Ha afirmado que la REFF no ha pagado ni un solo euro de comisión a nadie por esta operación. Es un acuerdo ejemplar que algunos quieren manchar de forma malintencionada jugando con la ambigüedad".

Sobre la filtración de los audios, los describe como un atraco a su intimidad "por intereses mafiosos". Duda incluso de que puedan ser audios falsos o malintencionados: "Quien sabe si los audios que salgan puedan ser falsos o manipulados".

Joaquín Moeckel conoce muy bien las investigaciones basadas en audios por el escándalo de las escuchas en los ERE de Andalucía. Explica que el Tribunal Supremo no admite los audios como prueba porque dice que es la grabación de un señor grabando a otro invitando a otro a cometer una actividad delictiva. "El Tribunal Supremo dice que esos audios no valen si tu propones una cuestión de carácter delictivo por teléfono y para que esa conversación pudiera hacerse pública uno tiene que advertir al otro de que le está grabando y va a hacer unas concesiones. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo". "Los que dan a conocer los audios dicen que saben que no hay actividad delictiva en ellos pero consiguen una mancha social", determina el letrado.

