Varios jóvenes se enfrentan a un manifestante que boicoteó el directo de Blanca Basiano: "Dejadla hacer su trabajo"

Espejo Público ha recuperado un enfrentamiento que se produjo mientras un grupo de jóvenes boicoteaba en directo a nuestra compañera Blanca Basiano.

"Dejadla, ella está porque le pagan. ¿Qué hace, qué hace?", decía el joven que quería evitar el boicot a la periodista.

"No le estoy diciendo que se vaya. ¿La queréis dejar, sabéis lo que hace la televisión española o no lo sabéis? Pues no dejéis que se manifiesten aquí", aseguraba uno de los chicos que participaba en el acto. Otra chica le pedía que su forma de quejarse era gritando, "pero no con la bandera".

Nuestra compañera, Blanca Basiano, ha asegurado que los periodistas se están convirtiendo y ha querido dar las gracias a los equipos de Antena 3 Cataluña que estuvieron trabajando durante la huelga contra el juicio al 'procés'.