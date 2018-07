Una enfermedad provoca que un niño de 14 años pese 120 kilos

Sergio es un crio que no puede hacer vida normal desde que lo trataron con corticoides por un problema de laringe. Pesa 120 kilos y siempre tiene que estar vigilado por alguien, pues le dan crisis en las que se ahoga y no está escolarizado. "Los médicos no se atreven a meterle mano por su obesidad", dice su madre. La vida de Sergio no es la de un niño de su edad, no está escolarizado, ni puede hacer ejercicio, "se levanta a las 10 y media y se pone frente al ordenador o lee", dice Mari Carmen.

Su situación es compleja. La Seguridad Social ya le ha dado cita para someterse a una reducción de estómago, "lo que ocurre es que los médicos tienen reparos porque, debido a su problema de respiración, la anestesia es complicada", dice su madre. Es un círculo vicioso, no le operan por estar obeso y sus problemas de respiración hace que no le puedan anestesiar.