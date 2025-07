“Cuando viene ella tengo que venir”: Adriana Torrebejano y David Civera vuelven a verse las caras en Pasapalabra

Mientras Roberto Leal presentaba a los invitados que acompañarán a Manu durante los próximos programas, ha descubierto una increíble coincidencia. Tal y como ha recordado David Civera, Adriana Torrebejano y él van en pack cada vez que acuden a Pasapalabra: "Cuando viene ella tengo venir", ha dicho entre risas.

Pese a que la última vez que estuvieron en el plató fueron rivales, la actriz y el cantante han asegurado que lo darán todo como integrantes del mismo equipo para ayudar al concursante a sumar el máximo tiempo posible de cara a El Rosco.

"Me estuvo todo el rato picando, me metió en tres o cuatro embolados", contaba David entre risas recordando su paso por el programa. ¡Dale a play al vídeo para no perderte este momentazo!