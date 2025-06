Encontronazo entre Nicolás Redondo y Toni Bolaño por el registro a Ábalos: "Ábalos puede ser muchas cosas, pero idiota no es"

Según señala el entorno del exministro José Luis Ábalos, el del PSOE se ha quejado del registro de su piso de Valencia porque considera que cuando existen este tipo de intervenciones en los domicilios los indicios deben ser firmes y no dejar espacio a la duda. "Si el juez ha dado esa autorización es porque tiene una serie de indicios, nos podemos inventar cualquier historia pero cuando se toma una decisión de estas es porque el juez tiene indicios para impulsar esa investigación", apunta el socialista Nicolás Redondo. Añade además que los jueces "se han llevado palante" a gente de todos los partidos políticos. "El funcionamiento de las instituciones y la justicia es totalmente irrebatible y solo motivos políticos están poniendo en duda todo el sistema solo por defender a una persona. ", señala.

Por su parte, el periodista Toni Bolaño señala que si hay que estar de parte de los delincuentes o de los fiscales tiene claro que no va a dar crédito al señor Aldama. Cree que no hay pruebas para esa orden judicial a parte de indicios o suposiciones. "Tenemos un señor juez que dijo que el caso Gürtel se hacía a espaldas del PP. El mismo juez que es miembro del Tribunal Supremo porque las asociaciones conservadoras lo elevan al Tribunal Supremo". "Ahora empezamos unan investigación por una nota de prensa", añade.

"Estamos dando por sentado indicios"

"El juez Puente está haciendo una investigación, que no una acusación. Estamos dando por sentado indicios", señala. "El señor Ábalos reconoce en unas cintas que ha cobrado mordidas. Puede ser muchas cosas pero idiota no", establece. Afirma Toni Bolaño que la OCU no es infalible y también se equivoca. "Hablamos del informe de Santos Cerdán que nadie ha visto y vamos intuyendo, el juez nos hace suposiciones sobre el informe".

"No intentes embarrar una situación que es razonable"

"No merece la pena que hagas tanto esfuerzo por defender lo indefendible", afirma Redondo. "Si quieres boicotear las conversaciones las boicoteas, yo me retiro y tú dices lo que quieras. No intentes embarrar una situación que es razonable. Hay dos planos diferentes, lo que estamos leyendo y la acción del juez y de la UCO que tienen una solidez distinta", afirma.

"El juez tiene un informe de la UCO desde hace unas semanas, por cierto que es el informe que provoca todas las reuniones que ha habido parad descalificar a la UCO y al teniente coronel Balas. Si no hacemos el esfuerzo de coordinar no coordinamos".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.