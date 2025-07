Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia le pedirá a don Pedro trabajo en la fábrica para Raúl

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

La tensión se disparará cuando don Pedro anuncie que se presentarán como acusación particular en el juicio por la entrada de un hombre en el dispensario. Quiere averiguar quien le hizo eso a Begoña.¿Está más cerca de la verdad de lo que imaginan?

Luis, decidido a honrar el legado de su padre, propondrá rendirle homenaje. ¿De qué se tratará exactamente? ¿Votarán a favor los de la reina?

La relación entre Gabriel y Cristina seguirá encendiendo las alarmas. Damián intentará calmar a Irene: “Me consta que estás preocupada por Gabriel… pero no debes temer nada”. Pero ella no se quedará callada: “¿Entonces me quieres explicar qué hacía tu sobrino besando a mi hija?”

Y en medio del torbellino, Luz seguirá atrapada entre el deseo de formar una familia y sus propias dudas: “Quiero formar una familia… pero no estoy segura de que sea el momento”. Su nuera, le dará un consejo crucial: “Nunca tomes una decisión solo para complacer a los demás”.

Por último, Claudia pedirá un favor inesperado a Pedro: ayudar a Raúl a dejar la casa grande y perseguir su sueño de ser mecánico. ¿Cederá el director de la fábrica? ¿Qué le costará a la joven este favor?

¡No te pierdas todo lo que va a pasar en Sueños de libertad en atresplayer!