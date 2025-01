Martín Varsavsky, feliz tras la proclamación de Trump, ataca a los colaboradores de Espejo Público: "Soberbia española increíble"

El empresario argentino Martín Varsavsky ha visitado el programa Espejo Público para hablar de su visión sobre las figuras más polémicas del panorama global, entre ellas el recién proclamado presidente electo Donald Trump y el magnate tecnológico Elon Musk. Tras una noche en la que ha permanecido pegado al televisor para no perderse detalle de los actos en los que Donald Trump juraba su cargo, el empresario comenzaba de la siguiente manera: “Cansado pero contento con el triunfo de Trump”.

"Soberbia española increíble"

Durante la entrevista, Varsavsky ha destacado el impacto que ambos líderes han tenido en sus respectivos ámbitos. Sobre Donald Trump, Varsavsky ha expresado que: "ya era el fin de la cultura woke, ya no se podía seguir con una visión del mundo basada en la raza, en el género y en todas esas cosas que no son tan importantes". El empresario ha sido muy crítico además con los colaboradores de televisión españoles "me dio risa que todos los comentaristas en los programas se llaman democráticos y no respetan el deseo de la mayoría de norteamericanos que votaron a Trump y lo llaman locos" según él se trata de "una soberbia española increíble" y achaca este problema a Pedro Sánchez: "un tipo que está todo el día con Hamás, con todos los enemigos de Occidente, Trump lo ve como un enemigo".

"No les va bien desde 2004"

Sobre la economía española, Varsavsky ha sostenido que el crecimiento del PIB no refleja un bienestar real para los ciudadanos. “La base de todo tiene que ver con el crecimiento económico. Los votantes votan para que les vaya mejor, y a los votantes españoles no les va bien desde 2004. El PIB crece porque llegan muchos inmigrantes”, ha afirmado.

Al hablar de su amistad con Elon Musk, Varsavsky ha compartido la perspectiva del magnate sobre el mundo laboral. “Elon es amigo mío, chateamos a diario. Él ve el mundo entre los vagos y los trabajadores, entre los inmigrantes que quieren que les paguen todo. No es una cosa contra los inmigrantes, es algo en contra de los vagos”, ha expresado. Según Varsavsky, la clave está en ayudar a los sectores más vulnerables, como los niños y ancianos, pero insistió en que “los demás tienen que trabajar”.

Por último, Varsavsky ha defendido su visión meritocrática, rechazando las políticas de igualdad basadas en el género. “En mis empresas dirigen mujeres, pero no porque sean mujeres, es porque son brillantes”, ha concluido.

